En directo. Plan de Trump para la paz de Gaza: últimas noticias de la reunión con Netanyahu y principales reacciones
Sigue en directo las últimas noticias del plan para Gaza que ha propuesto Donald Trump, la reacción de Netanyahu, el genocidio israelí, etc.
Un gobierno tutelado y sin Hamás para Gaza: así es el plan de Trump para la paz
En directoActualizado a las
Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado, en un vídeo publicado en sus redes sociales, que durante el encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para aprobar su plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.
"Rotundamente, no", ha dicho Netanyahu en un vídeo publicado durante la madrugada de este martes en su cuenta de X en el que hizo balance de su cuarta visita a Washington en lo que va de año. Además, ha asegurado que "ni siquiera está escrito en el acuerdo".
El alcalde de Gandía asegura que hasta el mediodía la alerta será naranja
"Si la situación mejora, a partir de esta tarde empezaremos a abrir las instalaciones deportivas", ha asegurado el alcalde, que también ha confirmado que no habrá clases este martes.
Feijóo ve "realista" el plan de Trump para Gaza y cree que sin Hamás y sin anexiones "un futuro de paz es posible"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado como "realista" el plan de paz para Gaza anunciado este lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrando que "sin Hamás", "sin anexiones" y con un "gobierno tecnocrático" en Palestina "un futuro.
Egipto y Catar confirman que han entregado el plan de Trump a Hamás, que lo "está estudiando"
Egipto y Catar, mediadores en la guerra de Gaza, han confirmado que han entregado a Hamás el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin de la guerra y el "día después" en la Franja, y que el grupo islamista palestino prometió "estudiarlo de forma objetiva".
"Egipto y Catar entregaron a Hamás la propuesta estadounidense de un alto el fuego en Gaza, y el movimiento confirmó que está estudiando el plan de manera positiva y objetiva", dijo una fuente de seguridad egipcia, citada en las últimas horas por el canal de televisión Al Qahera News, cercano a los servicios de inteligencia egipcios.
Un gobierno tutelado y sin Hamás para Gaza: así es el plan de Trump para la paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes junto a Netanyahu un posible plan de paz que pusiera fin al conflicto en Oriente Medio entre Israel y Palestina, que ha causado la muerte de más 66.000 personas desde que estalló el conflicto hace casi dos años.
Puedes leer el plan completo aquí.
Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado, en un vídeo publicado en sus redes sociales, que durante el encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para aprobar su plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.
"Rotundamente, no", ha dicho Netanyahu en un vídeo publicado durante la madrugada de este martes en su cuenta de X en el que hizo balance de su cuarta visita a Washington en lo que va de año. Además, ha asegurado que "ni siquiera está escrito en el acuerdo".
Los gobiernos europeos y 7 países árabes e islámicos aceptan el plan de Trump para la paz Gaza
Entre otras cuestiones, el plan de 20 puntos prevé la rendición de Hamás, la devolución de todos los rehenes (la mayoría muertos) y de miles de presos palestinos, así como la retirada paulatina del Ejército israelí y la creación de una entidad provisional de gobierno palestino que estará supervisada por un organismo internacional del que formará parte el ex primer ministro británico Tony Blair.