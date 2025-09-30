En directo. Plan de Trump para la paz de Gaza: últimas noticias de la reunión con Netanyahu y principales reacciones

Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado, en un vídeo publicado en sus redes sociales, que durante el encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para aprobar su plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.

"Rotundamente, no", ha dicho Netanyahu en un vídeo publicado durante la madrugada de este martes en su cuenta de X en el que hizo balance de su cuarta visita a Washington en lo que va de año. Además, ha asegurado que "ni siquiera está escrito en el acuerdo".