En directo | El acuerdo de Israel y Hamás, últimas noticias: la reacción de Palestina, Donald Trump, Netanyahu...
Sigue la última hora del acuerdo de Israel y Hamás en Onda Cero. El anuncio lo ha hecho Donald Trump, artífice de la hoja de ruta y quien ahora se postula al nobel de la paz.
Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para la firma de la primera fase del plan de paz
La Autoridad Palestina celebra el acuerdo entre Hamás e Israel y defiende su soberanía sobre Gaza
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha urgido a un alto el fuego "inmediato" y ha defendido una vez más que su soberanía sobre el enclave.
"Lo que nos importa ahora es el compromiso inmediato con un alto el fuego completo, la liberación de todos los rehenes y prisioneros, la entrega de ayuda humanitaria urgente a través de las organizaciones de Naciones Unidas, garantizar que no haya desplazamientos ni anexiones, y el inicio del proceso de reconstrucción (de la Franja)", ha señalado en un comunicado difundido por la agencia de noticias palestina WAFA.
Las familias de los rehenes en Gaza invitan a Trump a reunirse con ellas en Israel
El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a los allegados de la mayoría de los secuestrados en Gaza, ha invitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reunirse con ellas en Israel tras fomentar el acuerdo para el alto el fuego en la Franja de Gaza.
Las familias de los rehenes celebran el acuerdo con Hamás y piden a Netanyahu que no se retrase en aprobarlo
La principal organización de familiares de rehenes israelíes ha celebrado la firma por parte de Israel y Hamás de la primera fase del plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, y ha pedido a Netanyahu que no se retrase en aprobarlo para evitar "graves consecuencias para los rehenes y los soldados".
Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.
