En directo | El acuerdo de Israel y Hamás, últimas noticias: la reacción de Palestina, Donald Trump, Netanyahu...

La Autoridad Palestina celebra el acuerdo entre Hamás e Israel y defiende su soberanía sobre Gaza

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha urgido a un alto el fuego "inmediato" y ha defendido una vez más que su soberanía sobre el enclave.

"Lo que nos importa ahora es el compromiso inmediato con un alto el fuego completo, la liberación de todos los rehenes y prisioneros, la entrega de ayuda humanitaria urgente a través de las organizaciones de Naciones Unidas, garantizar que no haya desplazamientos ni anexiones, y el inicio del proceso de reconstrucción (de la Franja)", ha señalado en un comunicado difundido por la agencia de noticias palestina WAFA.