El dinero que se llevaría Donald Trump si ganase el Nobel de la Paz: hasta un millón de euros

Este viernes se entrega el Premio Nobel de la Paz y entre los nominados se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su papel en la mediación de conflictos internacionales, incluido el alto el fuego entre Israel y Hamás. Trump no ha escondido nunca su deseo de ganarlo -de hecho se ha llegado a autodenominar "presidente de la paz"- y convertirse así en el quinto mandatario estadounidense en llevarse un galardón que, además, está dotado de una importante cuantía económica.

¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Premio Nobel de la Paz?

La Fundación Nobel ha fijado una dotación de 11 millones de coronas suecas para el afortunado que se haga con el Premio Nobel de la Paz. Al cambio, serían alrededor de un millón de dólares y 934.000 euros. Esta cantidad es la misma para las categorías de Paz, Medicina, Física, Química, Literatura y Ciencias Económicas.

Cuando el premio es compartido entre varias personas, lo normal es que se reparta a partes iguales entre todos los galardonados, salvo que el Comité que entrega el premio quiera realizar un reparto concreto.

Trump sería el quinto presidente en recibirlo

Si Donald Trump ganara el Premio Nobel de la Paz, se convertiría en el quinto presidente de Estados Unidos en recibirlo, por detrás de Theodore Roosevelt (1906), Woodrow Wilson (1919), Jimmy Carter (2002) y Barack Obama (2009), ocho meses después de jurar su cargo como el 44º presidente de Estados Unidos.

El propio Trump criticó que su predecesor en el cargo, Barack Obama, se hiciese con el galardón poco después de asumir la presidencia y "sin hacer absolutamente nada".

Sobre el acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Nobel, sino por la humanidad"

No es un secreto que Trump desea recibir el Premio Nobel de la Paz y sobre esto se le preguntó este jueves en la Casa Blanca. El mandatario dijo que la decisión de impulsar el acuerdo entre Israel y Hamás no venía determinada por ganar el premio, sino "por la humanidad".

"No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad", aseguró ante los periodistas.