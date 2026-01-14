Dinamarca y Estados Unidos se comprometen a trabajar conjuntamente para "encontrar una solución común" sobre Groenlandia

Este miércoles se han reunido en la Casa Blanca los titulares de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con dos de los hombres más fuertes de la Administración Trump, JD Vance y Marco Rubio, después de semanas de escuchar al presidente norteamericano expresar sus intención de anexionarse la isla ártica.

La reunión, que ha durado escasamente 50 minutos, parece no haber servido para mucho, según ha reconocido el propio ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, que ha calificado la conversación como "franca" y "constructiva".

"Hemos tenido lo que describiría como una conversación franca pero constructiva sobre cómo garantizar la seguridad a largo plazo de Groenlandia. Sobre este asunto nuestras opiniones continúan siendo diferentes. El presidente ha mostrado lo que piensa de manera clara y nosotros tenemos una posición distinta", ha explicado al término del encuentro.

La posición de los groenlandeses y los daneses es que están dispuestos a cooperar con Washington para que se utilice el acuerdo de seguridad mutua entre Estados Unidos y Dinamarca firmado en 1951, para que el Pentágono aumente el número de tropas que tiene en el territorio. Es decir, están dispuestos a cooperar, pero no a que Estados Unidos se anexione o compre la isla.

Es por ello que el propio Rasmussen ha anunciado la creación de "un grupo de trabajo de alto nivel" para encontrar una solución común. "En nuestra opinión, el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las líneas rojas de Dinamarca", ha explicado.

La presión que está ejerciendo Donald Trump es enorme y sigue sin moverse de la postura de que la isla debe ser parte de Estados Unidos ya que es el único país capaz de defenderla de Rusia y de China.

Este miércoles, el presidente estadounidense ha vuelto a insistir en que el control de Groenlandia "es vital para la Cúpula Dorada" que construye Estados Unidos, un escudo antimisiles similar a la Cúpula de Hierro que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.