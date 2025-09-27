Dinamarca denuncia el vuelo de drones sobre bases militares, incluida la de Karup, la mayor del país

Dinamarca ha denunciado que durante la pasada noche ha detectado el vuelo de drones sobre distintas bases e instalaciones militares, entre las que se encuentra la Karup, la más grande del país escandinavo. Las aeronaves aún no han sido identificadas, pero han sido calificadas como parte de un "ataque híbrido". Cabe destacar que esta semana el país danés ha tenido que cerrar sus principales aeropuertos por incidentes con este tipo de dispositivos.

Las aeronaves no tripuladas tampoco han sido abatidas, pero la Policía y el Ejército ya han iniciado una investigación para tratar de aclarar lo sucedido, según ha informado el diario 'Berlingske', y ha recogido Europa Press. No obstante, este hecho ha vuelto a hacer saltar las alarmas en la OTAN, puesto que Dinamarca es uno de los países miembro.

Con todo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ya había afirmado que era posible que hubiese más incidentes y, por ello, aumentó la presencial policial y militar con "capacidades antidrones" en las cercanías de instalaciones de especial interés para la seguridad nacional.