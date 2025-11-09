Dimite el director general de la BBC, Tim Davie, tras la polémica por un documental sobre Donald Trump

El director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, y la consejera delegada de la sección de Informativos, Deborah Turness, han presentado su dimisión en medio de la polémica sobre la emisión de un discurso fragmentado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que parecía alentar explícitamente a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio durante la incursión de enero de 2021 en la sede del Legislativo norteamericano.

"La BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final", ha escrito Davie en una carta de despedida publicada por el mismo medio británico. Davie, que asumió el cargo en septiembre de 2020 después de ejercer como director ejecutivo de BBC Studios, abandona la cadena tras 20 años de servicio.

Debate en torno a la BBC

El directivo reconoció que, "aunque no es el único motivo, el actual debate en torno a BBC News ha contribuido" a su decisión, además de haber reflexionado "sobre las intensas exigencias personales y profesionales que conlleva el cargo".

En la carta, Davie pone en valor la función de la BBC, especialmente "en estos tiempos cada vez más polarizados", en los que "la BBC tiene un valor único y representa lo mejor de nosotros". Según señala, contribuye a que "Reino Unido sea un lugar especial; en su mayoría amable, tolerante y curioso". Aunque admite que "no es perfecta", por lo que deben ser "abiertos, transparentes y responsables".

Turness, que comunicó su dimisión a Davie este sábado, ha señalado que la controversia en torno al programa de actualidad 'Panorama' sobre Trump llegó a un punto en que "está dañando a la BBC" y que aunque se "han cometido errores", insiste en que "las recientes acusaciones" que afirman que "BBC News tiene sesgo institucional son falsas". Por su parte, el presidente del Consejo de la emisora, Samir Shah, ha agradecido su "dedicación y compromiso" a Davie y Turness y ha admitido que "hoy es un día triste para la BBC".

Presión sobre la cadena pública

La presión sobre la cadena pública aumentó después de que el periódico 'The Daily Telegraph' publicara el martes unos documentos internos que indicaban que 'Panorama' pudo engañar a la audiencia al editar de manera sesgada un discurso de Trump, de modo que parecía que alentaba directamente el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

El memorando filtrado, procedente de Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales de la cadena, expresaba preocupación por el documental 'Trump: A Second Chance?', emitido antes de su reelección el año pasado y elaborado para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.

La versión editada, tomando frases pronunciadas por el republicano en diferentes momentos de un discurso en 2021, hizo parecer que decía: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país". En realidad, Trump dijo: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes. Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica".