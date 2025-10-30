Detienen a cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre

Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el robo de las joyas del Louvre, informó este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista a la radio RTL.

Los cinco fueron arrestados simultáneamente en distintos puntos de la región parisina alrededor de las 21.00 horas del miércoles 29 de octubre, precisó la fiscal.

Prisión preventiva para los sospechosos

Las autoridades francesas han enviado a prisión preventiva este miércoles a los dos sospechosos detenidos este fin de semana por el robo de ocho piezas de joyería en el Museo del Louvre, después de que Beccuau anunciara que habían "admitido parcialmente su participación" en el asalto que tuvo lugar hace ya diez días y del que por el momento no se han recuperado los objetos robados.

Los dos sospechosos han sido acusados formalmente y enviados a prisión preventiva, según fuentes de la Fiscalía de París consultadas por Europa Press. La confirmación llega después de que Beccuau adelantara en una entrevista que uno de ellos había sido acusado de robo organizado y asociación criminal y que "imaginaba" que el segundo fuera acusado posteriormente.

Durante la tarde, la fiscal de París ha informado de que ha solicitado prisión preventiva para los dos sospechosos, que han estado detenidos durante 96 horas. Se enfrentan a 15 años de prisión y una multa por el primer cargo, y a diez años por el segundo delito.