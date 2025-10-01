Detienen en Alemania a tres presuntos miembros de Hamás bajo la sospecha de planear un atentado en el país

La Policía de Alemania ha detenido en Berlín a tres presuntos integrantes de Hamás bajo la sospecha de planear un atentado en el país, según informaron los fiscales este miércoles a las autoridades alemanas.

Los fiscales afirmaron que sospechan que los tres hombres están involucrados en la adquisición de armas de fuego y municiones para Hamás, con el fin de utilizarlas en asesinatos contra instituciones israelíes o judías en Alemania.

"Durante los arrestos de hoy, se encontraron varias armas, incluyendo un fusil de asalto AK 47 y varias pistolas, así como una cantidad considerable de munición", declaró la fiscalía federal en un comunicado.

Los tres, identificados de acuerdo con las leyes de privacidad alemanas como el ciudadano alemán Abed Al G., Wael F. M., nacido en el Líbano, y el ciudadano alemán Ahmad I., han sido arrestados en Berlín.

En febrero, cuatro miembros de Hamás sospechosos de planear atentados contra instituciones judías en Europa fueron juzgados en Berlín, en lo que la fiscalía describió como el primer caso judicial contra militantes del grupo islamista en Alemania.

El medio de comunicación 'Der Spiegel' informó que investigadores antiterroristas observaron cómo los acusados ​​se reunieron en Berlín para la entrega de armas antes de que las fuerzas operativas intervinieran y descubrieran armas funcionales.