ROBO EN EL LOUVRE

La Policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre, según 'Le Parisien'

Las joyas robadas hace una semana están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.

Marta Pérez

Madrid |

La Policía, en las inmediaciones del Museo del Louvre
La Policía, en las inmediaciones del Museo del Louvre | Reuters

La Policía francesa ha detenido a dos sospechosos como presuntos autores del robo en el Museo del Louvre de París. Según informa el periódico 'Le Parisien' en exclusiva, este sábado por la noche se inició un operativo de emergencia en el marco de la investigación del histórico robo, que terminó con la detención de personas. La información apunta que han sido puestos bajo custodia por "robo organizado" y "conspiración para delinquir".

Por su parte, la Agencia EFE informa de que al menos un hombre ha sido detenido en las últimas horas cuando trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle. EFE cita a la revista Paris Match como la que avanzó la información, que luego fue confirmada por fuentes policiales a otros medios, como la cadena pública Franceinfo. La detención ocurrió el sábado y el hombre iba a tomar un avión en dirección a Argelia.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

