Detenidos 20 trabajadores de Microsoft por protestar contra la colaboración de la empresa con Israel

Al menos 20 personas han sido detenidas durante las protestas organizadas por los trabajadores de Microsoft a las puertas de su sede en Redmon (Washington). Los manifestantes condenan la colaboración que mantiene la multinacional con Israel, la cual se reveló la semana pasada, y por la que el Estado judío podría almacenar en los servidores europeos de la compañía millones de llamadas de palestinos.

En un comunicado publicado en su perfil de X, la Policía ha expresado que los manifestantes se "resistieron y volvieron agresivos", de hecho, "algunos manifestantes arrojaron pintura sobre el cartel de Microsoft y en el suelo", así como "otros habían bloqueado un puente peatonal y estaban usando mesas y sillas robadas a los vendedores para formar una barrera".

Los arrestados están acusados de múltiples cargos como "allanamiento, daños a la propiedad, resistencia al arresto y obstrucción", según han señalado en el comunicado.

Según han detallado las fuentes policiales, detrás de esta concentración se encuentra el colectivo No Azure for Apartheid, que representa a los trabajadores de la compañía y exige que se rescindan "todos los contratos" con el Ejército estadounidense y las autoridades israelíes.

Por su parte, la tecnológica comunicó que había contratado a un reputado bufete de abogados para investigar las acusaciones que había vertido el diario británico 'The Guardian' según las cuales las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) utilizaron el software para guardar datos de millones de llamadas interceptadas a ciudadanos palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania.