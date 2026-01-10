Detenido el actor turco Can Yaman en Estambul por presunta posesión de drogas

El popular actor turco Can Yaman, protagonista de numerosas telenovelas, ha sido detenido esta madrugada en Estambul junto a otras seis personas por supuesta posesión de drogas, informa este sábado el diario turco Hürriyet.

Yaman, la actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidos durante una redada policial en distintos locales de ocio nocturno de Estambul, en el marco de una operación contra el consumo de drogas, y trasladados a comisaría, según el citado diario.

Redadas contra el consumo de drogas en Turquía

La operación forma parte de una oleada de redadas y detenciones por la que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, influencers, periodistas, empresarios y figuras del deporte. A los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un posible consumo de drogas.

Aunque las informaciones oficiales no especifican qué tipo de sustancia es el principal objetivo de la campaña, la prensa turca da por hecho que se trata de combatir el consumo de cocaína.

Según Hürriyet, la Fiscalía no había emitido una orden de detención contra Can Yaman en el marco de estas operaciones antidroga, pero durante el registro realizado esta madrugada en los locales de ocio, los agentes lo habrían hallado en posesión de estupefacientes, por lo que fue detenido.

Can Yaman, famoso por telenovelas de éxito internacional como 'Pájaro soñador', 'Sandokan', 'El Turco' y 'Viola come il mare', es también protagonista de la serie española 'El laberinto de las mariposas', actualmente en rodaje.