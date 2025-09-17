Detenidas cuatro personas por proyectar imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein sobre el castillo de Windsor

Cuatro personas han sido detenidas en Reino Unido por la presunta proyección de imágenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el difunto agresor sexual Jeffrey Epstein sobre la fachada del castillo de Windsor, donde el rey Carlos III recibirá al mandatario norteamericano en visita oficial.

Según ha apuntado la Policía del Valle del Támesis en un comunicado, estas personas han sido arrestadas por "sospechas sobre comunicaciones maliciosas" tras la proyección de las imágenes. En dicho texto se recoge que "los cuatro detenidos están bajo custodia en estos momentos", sin ofrecer las identidades de los arrestados ni ningún otro dato de interés.

"Se toman con extrema seriedad esta actividad no autorizada en torno al castillo de Windsor", ha expresado la superintendenta de la Policía, Felicity Parker, al tiempo que ha explicado que los agentes respondieron "rápidamente", así como ha anunciado que se está llevando a cabo una "investigación exhaustiva" para esclarecer los hechos.

Las detenciones se llevaron a cabo después de que un grupo de manifestantes desplegase una lona desde lo alto del castillo, sobre la cual se proyectaron imágenes de Trump y Epstein, además de una carta que presuntamente le envió el presidente al agresor sexual para felicitarle su 50 cumpleaños y que fue publicada por la Cámara de Representantes estadounidense hace una semana.

La reunión entre ambos líderes se celebrará el miércoles en el citado edificio ubicado al oeste de Londres. Será la segunda visita de Estado que realiza Trump, algo que es un hecho sin precedentes en la historia de la diplomacia entre ambos países.