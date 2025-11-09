Desvelada la identidad del hombre con sombrero que se hizo viral tras el robo del Louvre

El robo del Louvre todavía sigue dando que hablar tres semanas después. Si hace unos días salió a la luz que la contraseña de los sistemas de videovigilancia era el nombre del museo, ahora se ha descubierto la identidad del hombre con sombrero que se hizo viral pocas horas después del robo.

Se trata de Pedro Elías Garzón Delvaux, un chico de 15 años, fanático de Sherlock Holmes y Hercules Poirot, que ese día iba a visitar el museo del Louvre con su madre y su abuelo. Si bien, una imagen en el momento adecuado, rodeado de la atmósfera perfecta, le ha hecho saltar a la fama.

La fotografía, captada por Associated Press, parece sacada de una película: tres agentes de la policía francesa apoyados sobre el coche patrulla y, a su lado, un joven con sombrero, chaleco y gabardina, puro estilo Sherlock Holmes. No tardó en hacerse viral en redes sociales y los usuarios poco tardaron en identificarle como el investigador oficial del robo. Fue apodado como "el hombre Fedora" y el silencio de las autoridades aumentó la especulación.

Pedro reconoce en una entrevista en Associated Press que cuando se enteró del revuelo que su imagen estaba causando "no quería decir inmediatamente" que era él, porque la foto tiene "un halo de misterio" que había que mantener. "En la foto estoy vestido más al estilo de los años 40 y estamos en 2025", por eso entiende el interés que ha generado.

Según el joven, no se dio cuenta de que le estaban haciendo la foto hasta que cuatro días después un conocido le mandó la imagen preguntándole si era él: "Me sorprendió un poco", ha asegurado cuando se enteró de las repercusiones y que incluso había salido en The New York Times.

No es una moda, "voy así a la escuela"

Lejos de ser una moda pasajera, lo cierto es que Pedro se viste así en su día a día. "Voy a la escuela así, me gusta vestir elegante", ha manifestado. Todo viene por su interés en la historia del siglo XX y las imágenes en blanco y negro de detectives de ficción trajeados. Además, sigue un ritual muy estricto. Por ejemplo, el sombrero fedora, el que lleva en la foto, solo se lo pone los fines de semana, días festivos o visitas a museos.

Pedro se ha criado en una familia llena de arte. Su madre es hija de una artista y se crio en un palacio-museo y le ha inculcado a su hijo la importancia del arte. "La vida sin arte no es vida", asevera el joven. Ahora se muestra "tranquilo" y "esperando a que me contacten para hacer películas", al mismo tiempo que ha asegurado que seguirá vistiéndose así. "Es mi estilo", ha dicho con orgullo. "Soy una estrella".