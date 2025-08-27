Unos padres demandan a Open AI por el "papel de ChatGPT" en el suicidio de su hijo

Matt y Maria Raine, los padres de un menor de 16 años que se ha suicidado, han demandado a Open AI y su dueño, Sam Altman, puesto que según recoge la querella de 40 páginas "ChatGPT ayudó activamente a Adam -el menor fallecido- a explorar métodos de suicidio", por lo que se les acusa de un delito de homicidio culposo.

En la querella que se ha interpuesto en el Tribunal Superior de California se recoge que el software de inteligencia artificial no dejó de interactuar con el joven a pesar de lo sensible que era el contenido de estas conversaciones. Este hecho se ha producido después de que hace pocos días Open AI haya lanzado al mercado la versión GPT-4o, entre acusaciones de apresuramiento, así como de fallas de seguridad.

"Lo que este caso pondrá en tela de juicio es hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar la entonces más reciente versión de ChatGPT (GPT-4º), a pesar de los evidentes problemas de seguridad", ha expresado el abogado de la familia, Jay Edelson, a través de su perfil de la red social 'X'.

Asimismo, el letrado ha subrayado que lo que se pretende con esta denuncia es que no vuelva a ocurrir una tragedia de tal magnitud. "La IA nunca debería decirle a un niño que no le debe la supervivencia a sus padres", ha añadido. Del mismo modo, la familia ha alegado que gracias al lanzamiento adelantado de GPT4, la empresa multiplicó su valoración desde los 86.000 millones de dólares a 300.000 millones de dólares.

Esta demanda se ha producido en un momento en el que la capacidad de estos 'chatbots' para influir en la vida de la gente está siendo más que cuestionada. De hecho, los demandados se han situado en el disparadero de la polémica, ya que el último modelo de ChatGPT, GPT-5, ha reportado numerosos fallos e inexpresividad en sus respuestas.

Tal y como ha explicado Altman, chatear con la versión GPT-3 se asimilaba a hablar con un estudiante de secundaria; hacerlo con GPT-4, con un universitario, y GPT-5 con un "un equipo completo de expertos con doctorado, listos para ayudar". No obstante, los usuarios han mostrado su descontento con las últimas actualizaciones. A propósito, después del lanzamiento de GPT-5, Open AI retiró sus versiones anteriores, incluida GPT-4o, utilizada por Adam Riane.

Esta inteligencia artificial se popularizó en 2022 y desde entonces, millones de personas la eligen para tener conversaciones banales de todo tipo.