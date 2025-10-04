Las delegaciones de Israel, Hamás, Qatar y Estados Unidos preparan su viaje a Egipto para concretar el plan de paz de Gaza

El anuncio de Hamás de liberar a los rehenes, aceptando así uno de los puntos clave recogidos en el plan de paz propuesto por Donald Trump, ha abierto un camino a la negociación hacia la paz que todas las partes parecen querer aprovechar.

Tanto es así que medios locales como 'The Times of Israel' han anunciado que se va a producir una reunión entre representantes israelíes, estadounidenses, egipcios, qataríes y de Hamás en la ciudad-balneario egipcia El Arish, donde se tratará de alcanzar un alto al fuego, así como la liberación de los rehenes que la organización islamista tiene en su poder.

De hecho, tal y como avanza el Canal 12, y la cadena estadounidense CBS, la delegación estadounidense estará encabezada por el enviado de Trump en Oriente Medio, Steve Witfkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, uno de los principales implicados en la política norteamericana en Oriente Próximo durante la primera administración del mandatario.

También estaría viajando el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Ron Dermer. Por el momento, no ha trascendido quienes serán los representantes del resto de países. Se desconoce la composición de las otras tres delegaciones.

El objetivo es claro: pactar una primera fase del acuerdo que implicaría, en un plazo de 72 horas tras su concreción, la puesta en libertad de todos los rehenes de Hamás a cambio de 250 presos condenados a cadena perpetua y más 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluidos todas las mujeres y los niños detenidos en este contexto.

A Hamás le han sobrado dos días

El presidente de los Estados Unidos dio de plazo a la banda terrorista Hamás hasta las 12:00 horas de Washington para aceptar el acuerdo de paz que había propuesto el lunes. Un tratado en el que se recoge el fin de la guerra, la liberación de los rehenes, la desmilitarización de la Franja y la formación de un Gobierno de transición que estaría liderado por el exprimer ministro británico Tony Blair y el propio Trump. Supuestamente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaría de acuerdo en todas las condiciones a excepción de la creación de un posible Estado palestino.

En caso de no aceptar el acuerdo de paz, Trump anunció en su perfil de Truth Social que desataría sobre Gaza "un infierno como nunca antes se había visto". De hecho, en la misma publicación recomendó a la población del enclave gazatí que abandonasen esa "zona de muerte potencial" y que se dirijan a zonas "más seguras".