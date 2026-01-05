Delcy Rodríguez jura el cargo como presidenta encargada de Venezuela: "Vengo con dolor"

La hasta ahora vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha jurado este lunes el cargo como presidenta encargada del país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica: el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de este país, Cilia Flores", ha dicho Rodríguez durante su juramento.

Rodríguez ha proseguido diciendo que jura el cargo también con honor "en nombre de todos los venezolanos y venezolanas". "Juro por los niños de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarle porvenir y futuro a nuestros niños", ha destacado.

"Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo", ha dicho Rodríguez durante su discurso.

También este lunes su hermano, Jorge Rodríguez, ha jurado su cargo como jefe del Parlamento venezolano y la principal coalición opositora, que apoya a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ha calificado de "ilegítima" a la nueva Asamblea Nacional, que ha quedado hoy instalada para el periodo legislativo 2026-2031 y que está dominada por una mayoría chavista.

Traer a Maduro de vuelta

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha asegurado que su función en los próximos días será recurrir "todos los procedimientos" y ante "todas las tribunas y a todos los espacios" para lograr traer de vuelta a Maduro.

Rodríguez pidió también en su discurso construir "la paz de la libertad" y no la de los "subyugados" ni la de los "silenciosos", a la vez que convocó a los venezolanos, incluyendo a los opositores, al diálogo para "construir propuestas políticas, sociales, económicas y humanas".

"Estas son horas de encontrarnos, porque cualquier cosa que venga de afuera siempre será peor", advirtió un Jorge Rodríguez que también destacó que las bombas y las balas no solo atraviesan a los chavistas.