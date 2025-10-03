La defensa de Mamen Mendizábal sobre la Flotilla: "Es la sociedad civil dando la cara por los derechos humanos"

La periodista y tertuliana de Más de Uno Mamen Mendizábal ha realizado una férrea defensa del papel que ha desempeñado la Global Sumud Flotilla y ha explicado que, desde su punto de vista, las manifestaciones pro Palestina no estaban dirigidas "en contra de la oposición" al Gobierno de España, sino que se trataba de la "sociedad civil dando la cara por los derechos humanos" y por lo que considera "importante".

Por otra parte, ha incidido en la importancia de la movilización de la sociedad civil y de los referentes que toma para reivindicar causas, de hecho ha expresado que a ella sí que le parecen "importantes los símbolos", a pesar de que en el caso de la Flotilla se esté intentando "politizar, escorar o denigrar" todo lo relacionado con ella. Para ello ha parafraseado las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, como ha resumido Mendizábal, ha expresado que "se han hecho la foto, se han dado el baño que vuelvan".

En referencia al calado que pueda llegar a tener el discurso de Ayuso, ha señalado que le parece "peligroso" que se genere una imagen en la sociedad de que estas personas se han embarcado solo para hacerse selfies. Por eso mismo, ha compartido todo su respeto con la gente que se ha embarcado en la Flotilla.

¿Qué ha ocurrido con la Flotilla?

Durante la jornada del jueves, todos los navíos que conformaban la Global Sumud Flotilla fueron interceptados por el Ejército de Israel y sus 473 tripulantes han sido trasladados a la prisión de Saharonim, donde deberán aguardar su destino. Este puede estar marcado por dos posibilidades: por un lado, que los arrestados sean repatriados sin más, mientras que la otra opción es que sean acusados de distintos delitos, lo que retrasaría su vuelta.

A bordo de la Flotilla navegaban cerca de 65 españoles, a quienes el Ministerio de Exteriores les ha brindado toda la "protección diplomática y consular", según ha expresado el titular de la cartera, José Manuel Albares, quien ha añadido que le han exigido a Israel que se respeten "los derechos e integridad física de los retenidos".