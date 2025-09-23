Declarado culpable de cinco cargos el acusado de tratar de matar a Trump durante la campaña electoral de 2024

Un jurado en Florida declaró este martes culpable de cinco cargos a Ryan Routh, entre ellos el de intento de asesinar a un candidato presidencial, por tratar de matar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida cuando era aspirante a la presidencia de Estados Unidos.

Apenas horas después de comenzar la deliberación, el jurado halló culpable a Routh de todos los cargos en su intento de asesinar a Trump, lo que incluye también poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró el veredicto, que podría implicar una cadena perpetua, como uno que "ilustra el compromiso del Departamento de Justicia para castigar a quienes se enfrascan en violencia política", según un mensaje en X.

El veredicto llega menos de dos semanas después del comienzo del juicio, el 11 de septiembre, en el que Routh despertó renovada atención por defenderse a sí mismo, asegurar que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie y hacer referencias a personajes como Hitler.

Los fiscales acusaron al sospechoso de querer "quitarle la decisión a los votantes estadounidenses" cuando intentó matar a Trump en septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales, además de tratar de montar un "circo" en el juicio para afectar a la imagen del ahora presidente.

La jueza Aileen M. Cannon del Distrito Sur de Florida en Fort Pierce, donde ocurrió el juicio, cortó las intervenciones de Routh algunas veces por "hacer burla de la dignidad de la corte", según la prensa que accedió a la sala.

Tras la lectura del veredicto, Routh trató de apuñalarse en el cuelo con un bolígrafo, según han contado medios nacionales. Las autoridades presentes en la sala evitaron que el hombre se infligiera daños y lo sacaron de allí para regresar poco después atado con esposas.