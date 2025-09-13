Declarada la amenaza de tsunami en la península rusa de Kamchatka tras un terremoto de magnitud 7,7

Un terremoto de magnitud 7,7 según el Grupo de Erupciones Volcánicas (KVERT), dependiente del Instituto de Vulcanología y Sismología de Rusia, ha sacudido la costa oriental de la península rusa de Kamchatka (Océano Pacífico), tras lo cual las autoridades rusas han declarado la alerta de tsunami. Por su parte, el servicio geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia ha indicado que la magnitud ha sido de 6,3 en la escala de Ritcher.

El Servicio Geofísico de Rusia ha informado de que el seísmo se produjo a las 14:37 horas (hora local) y ha hallado su epicentro a 123 kilómetros de la ciudad Petropavlosk-Kamchatski. El temblor se ha producido a 46,8 kilómetros, según los datos publicados por el organismo en su canal oficial de Telegram, recogidos por la agencia rusa de noticias Tass.

En la capital de la región se ha sentido el seísmo con una intensidad estimada de entre cuatro y seis puntos en la escala Mercalli, por lo que muchas viviendas, oficinas y centros comerciales han tenido que ser evacuados.

El gobernador regional, Vladímir Sólodov, ha pedido a través de su canal de Telegram a los ciudadanos que no se acerquen a las playas frente a las costas donde se declaró en un primer momento la alerta de tsunami. Asimismo, ha trasladado un mensaje de calma a la población.

"Los expertos han comenzado a inspeccionar instalaciones y viviendas de importancia social tras una fuerte réplica. Todos los servicios se encuentran en alerta máxima (...). Por el momento, no hay información sobre daños graves ni destrucción. Se ruega mantener la calma y prestar atención a la información de las fuentes oficiales", ha agregado Solodov en su mensaje.

En julio ya hubo otro seísmo de gran magnitud en esta Península

El terremoto ha tenido lugar el mismo día que Kamchatka celebra elecciones generales, aunque según la comisión electoral, todo el proceso ha podido seguir con normalidad.

El pasado 30 de julio, un seísmo de magnitud 8,8 -el mayor desde 1952- provocó que siete volcanes en Kamchatka se despertaran a la vez por primera ocasión en casi 300 años. Kamchatka forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y tiene 30 volcanes activos de los 130 que tiene en total, inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1996.