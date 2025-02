Declara la familia de Le Scouarnec, el excirujano que abusó de casi 300 menores: "Te enseñaban a guardar silencio"

La familia de Le Scouarnec ha reconocido que conocían los abusos cometidos por el excirujano y lamentan no haber denunciado, ya que se habrían evitado muchas víctimas. Le Scouarnec ha reconocido que abusó de casi 300 menores aprovechando que estaban bajo el efecto de la anestesia."Cometí actos odiosos" ha asegurado ante el Tribunal de lo Criminal de Morbihan en Vannes.

En 2017 fueron descubiertos sus diarios en los que apuntaba con minucioso detalle los abusos que cometió: caricias, felaciones, penetraciones con los dedos... De las 299 víctimas, 256 eran menores de 15 años. 158 eran niños y 141 niñas.

Ya fue condenado en 2020 a 15 años de prisión por violar a cuatro menores, entre ellos a dos sobrinas. La hija de 6 años de sus vecinos le denunció el 2 de mayo de 2017, momento en el que todo se descubrió.

Además, en 2005 había sido sentenciado por tenencia de imágenes de pornografía infantil, pero no cumplió prisión: "Por los pelos" se leía en su diario. De hecho, pudo trabajar tanto en hospitales públicos como privados por un "fallo administrativo", ya que esta sentencia no llegó a figurar en su historial.

El juez acusa a su exmujer de mentir

Los testimonios de sus familiares han revelado años de silencio, de ocultamiento y de incesto. Aunque la exmujer de Le Scouarnec ha negado conocer los delitos confesados por su propio marido. Su declaración estuvo llena de contradicciones y solo reconoció que no sabía que su marido llevaba una doble vida. De hecho lo ha calificado como "atento y responsable" según ha recogido France Info, uno de los pocos medios acreditados.

Incluso ha llegado a poner en duda muchos de los testimonios al justificar que su propio hijo fue abusado por su abuelo y ha llegado a afirmar que "a algunos menores les gusta eso". Una declaración llena de tensión que ha durado cinco horas y por la que el juez la ha acusado de mentir.

Sin embargo, el hermano del excirujano ha afirmado que ella pudo detenerlo: "Hay una persona que podría haber hecho que mi hermano fuera detenido, su mujer. Estaba al corriente de las actividades de su marido y no hizo nada" dijo con rotundidad. Además aseguraba que se casó con él "por la pasta" y no porque le quisiera.

Una familia llena de abusos en la que reinaba el silencio

En cuanto a la hermana del excirujano ha contado que sabía que Joël había abusado de sus hijas, pero que "pensaba que eran las únicas". Reconoce que no denunció antes porque solo "me abrumaba (mi) pequeña, su sufrimiento" y admite que de haberlo hecho se habrían salvado muchas víctimas.

Se enteró porque su hija no quería ir a una comida familiar. Al principio, no se lo creía: "Lo veía como un hermano. Para mí, no era posible". La hermana también ha confesado que "desde pequeña te enseñaban a guardar silencio", al recordar cómo le contó a su padre lo que su hijo Joël había hecho. El mismo padre que había sido abusado por un sacerdote y que años después abusó de su nieto, el hijo de Le Scouarnec.

Ambos hermanos le pidieron a Joël que recibiera tratamiento, pero él se negó. Es "imperdonable" ha sentenciado el hermano.

Aún me pregunto por qué no denuncié

También han declarado dos de los tres hijos del acusado, quienes han narrado una vida familiar marcada por los abusos sexuales de otros parientes. El segundo hijo de Le Scouarnec ha contado que su abuelo paterno abusó de él una decena de veces entre los cinco y los 10 años. "Aún me pregunto por qué no denuncié" ha admitido.

En cuanto al otro hijo, el menor, ha confirmado que no supo nada hasta 2017 ya que sus padres y hermanos le ocultaron lo que pasó en 2005. Ahora, tras saber toda la historia ha confirmado que "es un propio tabú para mí mismo".

¿Qué quiere, que me ponga a llorar?

La declaración del amigo del excirujano ha sido otra de las más duras, ya que ha minimizado el dolor de las víctimas: "Estas historias de bragueta no son mi problema (...) ¿Qué quiere, que me ponga a llorar? Lo hecho, hecho está, no puedo llorar por todo lo que ocurre en el mundo" ha manifestado.

De hecho, el propio Le Scouarnec se ha mostrado "impactado" por estas palabras: "Estoy conmocionado por tu aparente indiferencia" ha subrayado.