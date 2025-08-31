Cruz Roja Internacional no ve "posibilidad" de evacuar la Ciudad de Gaza "de manera segura y digna"

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha señalado que es imposible llevar a cabo la evacuación masiva de la Ciudad de Gaza, puesto que muchas personas no podrían ser desalojadas y porque no hay un lugar o población que pueda acoger a tal cantidad de personas. "En las condiciones actuales, no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la Ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna", ha expresado en unas declaraciones recogidas por la 'Agencia EFE'.

La presidenta ha estimado en un millón el total de la población que habría que desplazar y dada la destrucción de la infraestructura civil, la escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica que existe en la Franja de Gaza de manera generalizada, hace inviable que estas personas puedan ser realojadas dentro del propio enclave.

"La orden afectaría a civiles ya traumatizados por meses de hostilidades y aterrados, por lo que puede deparar el futuro. Además, muchos no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad", ha detallado la dirigente de una de las pocas organizaciones humanitarias que siguen sobre el terreno gazatí, y que operan a pesar de la represión que están sufriendo.

Por otra partes, Spoljaric, ha subrayado que según el derecho internacional humanitario, si Israel emite una orden de evacuación, debe ser capaz de garantizar que los civiles tengan garantías mínimas de alojamiento, higiene, salubridad, seguridad y alimentación, así como de vigilar que las familias no sean separadas. "Estas condiciones no se pueden cumplir hoy en Gaza y, por lo tanto, una evacuación sería no solo impracticable, sino también incomprensible", ha reiterado.

Por último, ha remarcado que "cada minuto que pasa sin un acuerdo de cese de hostilidades cuesta vidas", por tanto, ha pedido a Israel que permita la entrada de convoyes humanitarios en la Franja, así como a Hamás que libere a todos los rehenes que mantiene en cautividad.