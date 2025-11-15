La crisis sanitaria por la gripe aviar se extiende a otros países de la Unión Europea: Portugal, Bélgica o Alemania también toman medidas

El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ordenó el pasado jueves el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre para prevenir y controlar el contagio por gripe aviar. Ese mismo día, Portugal tomó la misma decisión, mientras que otros como Bélgica y Países Bajos ya lo habían hecho a finales de octubre.

La gripe aviar es una enfermedad vírica infecciosa que puede tener consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, al perturbar el comercio dentro de la Unión Europea y las exportaciones a terceros países. Las aves migratorias pueden propagar estos virus a largas distancias durante sus migraciones en otoño y primavera. Este otoño, según los expertos, ha habido muchos brotes activos en el centro y este de Europa. De los 59 focos que se han detectado en toda la UE, 14 están en España.

Bélgica y Países Bajos también han confinado sus aves

España y Portugal han decidido confinar a las aves de corral que se crían al aire libre para intentar frenar el contagio. También ha tomado esta medida Bélgica. El primer ministro belga, David Clarinval, anunció el pasado 22 de octubre el confinamiento de las aves de corral y la obligación de alimentarlas y darles agua en interiores o bajo mallas.

Por su parte, en Países Bajos se han detectado siete brotes de gripe aviar en granjas desde el pasado 7 de octubre y 469.000 aves han sido sacrificadas por la Autoridad Holandesa de Seguridad Alimentaria y de Productos de Consumo (NVWA). En este país también se emitió una orden de confinamiento y aislamiento de las aves, aunque se permite el transporte entre explotaciones sin paradas intermedias, previa inspección.

En Francia y Alemania han reforzado las medidas

En Alemania, aunque algunos distritos sí han decretado el confinamiento de las aves de corral, ningún estado federado ha anunciado que la medida sea extensible a todo el territorio. Mientras que en Polonia están sufriendo la mayor ola de gripe aviar, con más de 100 brotes, según el Servicio Veterinario Estatal (GLW), por los que han sido sacrificadas 11,5 millones de aves.

En cuanto a las medidas propuestas por los países, la Comisión Europea ha aceptado 13 medidas propuestas por Polonia, entre ellas, la ampliación de zonas de riesgo o la reducción de la densidad en naves, donde se aplicarán de manera inmediata en las zonas más afectadas a partir del próximo 17 de abril.

Subida notable del precio de los huevos

En Francia el pasado 21 de octubre pasaron de riesgo "moderado" a riesgo "elevado" y han reforzado las medidas de vigilancia y prevención. Por ejemplo, en las explotaciones de más de 50 aves, los animales deben estar a cubierto y su alimentación y bebida, protegidas.

Una consecuencia directa de la gripe aviar es el aumento notable del precio de los huevos. Por ejemplo, en España según los datos del IPC, han subido un 5,1% en un mes y un 21,5% en términos anuales. En Portugal, el incremento ha sido del 30,4% y en Polonia del 18%. De la misma forma, en los Países Bajos ha subido un 7,6%, en Bélgica un 5,9%, en Alemania un 3,1% y en Francia un 1,6%.