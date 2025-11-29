Crece la tensión entre Venezuela y Estados Unidos: Caracas responde a Trump y advierte que "no aceptará órdenes"

Una "amenaza colonialista", así ha calificado Venezuela el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de este sábado en el que ha declarado "cerrado" el espacio aéreo del país latinoamericano.

En consecuencia, el Gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que su país "repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido por el presidente de Estados Unidos" a partir del que intenta "dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano".

Caracas ha advertido que estas declaraciones por parte del presidente Trump suponen un "acto hostil, unilateral y arbitrario" que es contrario a los principios del Derecho Internacional dentro de una "política de agresión permanente". Pide, por tanto, "respeto" para su espacio aéreo e insiste en que Venezuela "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias de ningún poder extranjero".

Una amenaza

Según apunta la Administración de Maduro, las afirmaciones efectuadas por el mandatario estadounidense son una "amenaza explícita de uso de la fuerza", algo que según argumenta está prohibido de forma "clara e inequívoca" en el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas.

Ante el anuncio, Venezuela invita a los demás países, a la ONU y otros organismos a que rechacen "con firmeza este acto de agresión inmoral" que resumen como una amenaza contra la soberanía y seguridad del país.

Maduro responde así al mensaje de Trump en el que pidió que "todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" considerasen que "el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".

Actividad en aeropuertos venezolanos

Sin embargo, las últimas informaciones indican que los aeropuertos venezolanos continúan con actividad este sábado. Es el caso del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país, que mantiene con normalidad sus operaciones.

Durante la jornada ha recibido dos vuelos desde Barbados y Bogotá y continúa con las rutas programadas de Panamá, Curazao y La Habana, según recoge la agencia EFE. Asimismo, la actividad en el aeropuerto Internacional de La Chinita (Maracaibo, Zulia, Venezuela) continúa sin inconvenientes, de acuerdo con los itinerarios de las aerolíneas.