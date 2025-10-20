Crece la tensión entre Estados Unidos y Colombia: Trump acusa a Petro de ser un "líder del narcotráfico"

La tensión entre Estados Unidos y Colombia ha aumentado de nuevo este domingo después de que el presidente estadounidense Donald Trump haya acusado a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico". Motivo por el que Trump ha anunciado la suspensión inmediata de toda la ayuda a Colombia.

El mandatario estadounidense ha denunciado que "la producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo". Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su red social 'Truth Social'. Según el mandatario de la Casa Blanca, la ayuda que el país está prestando a Colombia se ha convertido "en una estafa", por lo que ha suspendido "cualquier forma de pago o subsidio a Colombia".

Trump ha amenazado incluso con una intervención directa si Petro no "cierra de inmediato los campos de exterminio" que representan las zonas de producción de droga en su país o, de lo contrario, Estados Unidos "los cerrará por él, y no será bonito".

Por su parte, el presidente colombiano ha criticado que Trump vive engañado por "sus logias y asesores". Según ha apuntado en un mensaje publicado en X, "El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", ha indicado Petro.

"Usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como sí lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguro que algo aprenderá de la soledad", ha argumentado. "Yo no hago bussines, como usted. Yo soy socialista. Creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo".

Imposición de aranceles

Al hilo de las palabras de Trump, el senador republicano estadounidense Lindsey Graham ha asegurado que Washington impondrá "importantes aranceles" a Colombia en las próximas horas y habló de "golpear" al país "donde más le duele".

"Tuve una muy buena discusión hoy con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación", ha explicado en un mensaje publicado en X. "Va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo", ha advertido.

"Una cosa que he aprendido sobre el presidente Donald J. Trump, y que el mundo está aprendiendo rápidamente, es que cuando se trata de proteger a Estados Unidos de América, él no juega juegos (...) "Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. ¡Bien hecho, presidente Trump!", ha remachado.