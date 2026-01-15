Corina Machado asegura que cuenta con Trump "para la liberación de Venezuela": "El encuentro ha ido muy bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, se han reunido por primera vez en Washington tras la captura del expresidente Nicolás Maduro. La reunión, sin acceso permitido a la prensa, ha durado alrededor de dos horas. La opositora ha abandonado la Casa Blanca a las 14:40 horas (hora local) y a su salida ha asegurado a los medios de comunicación que "el encuentro ha ido muy bien".

Corina se ha parado a saludar a un grupo de seguidores que la esperaba a las puertas de la Casa Blanca y ha asegurado que cuenta con el presidente Trump "para la libertad de Venezuela". Además, llevaba consigo el cartel del diputado Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional detenido en mayo por las autoridades venezolanas.

La Casa Blanca insiste en que Corina no tiene el "apoyo necesario"

Está previsto que Corina dé una rueda de prensa en las escaleras del Capitolio a las 16:00 horas (hora local) tras el encuentro con senadores republicanos y demócratas. Mientras se celebraba la reunión, la secretaria de prensa de La Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha declarado que Trump estaba "deseando" reunirse con Machado, pero que seguía manteniendo su valoración "realista" de que no cuenta con el "apoyo necesario" para gobernar el país.

"Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera una discusión buena y positiva con la señorita Machado, que es realmente una voz notable y valiente para muchas personas de Venezuela", ha señalado Leavitt a los periodistas. "Por lo tanto, el presidente espera con interés hablar con ella sobre la realidad del país", ha añadido.

El premio Nobel de la Paz, posible tema a tratar

Un asunto a tratar en la conversación puede haber sido el Premio Nobel de la Paz que Corina ganó en diciembre por delante de Trump. Tras la captura de Maduro, la opositora sugirió que lo compartiría con él. Sin embargo, desde el Instituto Nobel de Noruega han advertido que el premio no puede ser transferido ni revocado ni compartido.

Tal y como ha informado Reuters, a su salida tras la reunión Machado ha evitado pronunciarse acerca de este hecho. Previamente, a Trump le habían preguntado si quería que se lo entregara, pero él lo negó tajantemente: "Yo no he dicho eso. Ella ganó el Nobel de la Paz".

Washington asegura que Delcy Rodríguez ha cumplido "hasta ahora" con "todas las demandas"

Trump ha confiado desde el primer momento en Delcy Rodríguez, que ahora ostenta el cargo de encargada de Venezuela. Tras una llamada telefónica entre ambos mandatarios, la primera desde los ataques, Leavitt ha confirmado que "hasta ahora" Delcy ha cumplido "con todas las demandas de Estados Unidos".

"Hemos logrado un acuerdo energético de 500 millones de dólares, en gran parte gracias a la cooperación de Rodríguez", ha explicado la portavoz en la misma rueda de prensa. Asimismo ha confirmado que las autoridades venezolanas han liberado a cinco ciudadanos estadounidenses, por ello Trump espera, en palabras de Leavitt, "que la cooperación continúe".