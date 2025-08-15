Condenado a siete años de cárcel por estafar 66 millones de dólares en Florida (EEUU)

Un juez estadounidense ha condenado a siete años de prisión a Efraín Betancourt Jr, de 36 años, ciudadano colombiano y estadounidense, que ejerció como director ejecutivo y único propietario de Sky Group, posición que aprovechó para llevar a cabo una estafa piramidal con la que engañó a cientos de personas. Su botín ascendió hasta los 66 millones de dólares.

La Fiscalía del distrito sur de Florida ha detallado a través de un comunicado que el engaño se prolongó entre enero de 2016 y marzo de 2020, cuando por medio de un esquema Ponzi, utilizó el dinero de las víctimas, a quienes decía que "se utilizaría únicamente para otorgar préstamos al consumo y cubrir los gastos comerciales asociados", para financiar los pagarés de su empresa que vendría a otros inversores.

No obstante, el ente público ha manifestado que la empresa de Betancourt "solo obtuvo 12,2 millones de dólares mediante préstamos al consumo", pero que el condenado malversó 6,5 millones de dólares en gastos personales que incluyeron "una lujosa boda en un castillo de Francia".

Tal y como recoge el diario 'Miami Herald', la mayoría de damnificados eran ciudadanos con nacionalidad venezolana y estadounidense. Betancourt fue detenido el pasado mes de noviembre y se declaró culpable en mayo.