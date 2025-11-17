La comunista Jara y el ultraderechista Kast serán los candidatos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile

Chile celebró este domingo elecciones presidenciales y parlamentarias en las que ningún candidato llegó a obtener la mayoría necesaria para ser investido presidente, por lo que habrá una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre. La votación ha estado muy ajustada entre los dos candidatos que han superado el corte: el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast —de orientación ultraderechista—, que ha obtenido el 23,9% de los votos, y la candidata oficialista de izquierda, la comunista Jeannette Jara, que se ha impuesto con un 26,8%, una ventaja inferior a los tres puntos.

Tal como se preveía, ningún candidato ha logrado la mayoría suficiente en esta primera vuelta para asegurarse su acceso al Palacio de La Moneda. La vencedora ha sido la representante del oficialismo, Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual presidente, Gabriel Boric, que se ha impuesto por un margen muy estrecho —inferior a tres puntos— frente al que será su rival en menos de un mes: José Antonio Kast. El dirigente del Partido Republicano afronta su tercera candidatura presidencial con el propósito de aglutinar a todas las fuerzas de derechas y evitar los errores de campañas anteriores.

Un programa moderado de la izquierda

Los principales diarios chilenos, El Mercurio y La Tercera, coinciden en señalar que no ha habido sorpresas en la configuración de los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta, aunque subrayan el escaso margen con el que se ha impuesto la aspirante continuista. Jara, de 51 años, miembro del Partido Comunista y ministra de Trabajo en el Gobierno de Boric, ha logrado un 26,8% de los votos, por debajo de las expectativas.

Es la primera vez que una candidata comunista obtiene la primera posición en una primera vuelta presidencial, aunque lo hace en representación de una coalición de izquierdas y con un programa más moderado que el tradicional. En su discurso de la madrugada, incluyó mensajes conciliadores dirigidos tanto a la derecha tradicional como al candidato populista de derecha Franco Parisi, la gran sorpresa electoral, que ha logrado el 19,6% de los votos. Parisi se presenta como antisistema, aunque se sitúa en la órbita del neoliberalismo derechista, con apoyos imprevisibles.

Mayor movilización de la derecha

Jara ha asegurado que trabajará para evitar "el regreso de tiempos oscuros" en referencia a la dictadura militar. Su rival, José Antonio Kast, ha obtenido el 23,9% de los votos. El abogado ultracatólico, que en candidaturas anteriores reivindicó el papel de Augusto Pinochet —extremo que esta vez ha evitado—, considera que ha llegado su momento político. La probable movilización de las derechas le sitúa como favorito de cara a la segunda vuelta.

Kast sumó anoche el apoyo del radical libertario Johannes Kaiser, cuarto candidato más votado con un 13,9%, superando incluso al aspirante de la derecha tradicional, que sufrió un fuerte retroceso en las urnas. El incremento de la inseguridad y de la inmigración irregular han sido los temas centrales de la campaña, favoreciendo al bloque conservador, actualmente en la oposición. El desenlace llegará en cuatro semanas.