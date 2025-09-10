El comisario de defensa de la UE ve como "urgente" desarrollar un 'muro de drones': qué es y cómo afectaría a España

Tras las 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos durante la madrugada, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha asegurado que "debemos desarrollar urgentemente un 'muro de drones' a lo largo de todo el flanco oriental de la UE".

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha asegurado que hay "indicaciones que sugieren" que el ataque ruso con drones fue "intencionado".

Escudo de defensa en la frontera oriental de la Unión

Kubilius ha afirmado que el 'muro de drones' es ahora mismo el proyecto insignia común más importante. "Trabajaremos conjuntamente con los Estados miembros, los países fronterizos y Ucrania. Rusia será detenida", ha asegurado.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha afirmado que apoyará esta iniciativa y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha dicho que Europa está aumentando la inversión en defensa.

"Polonia hace bien en tomar las medidas necesarias para defender su soberanía. Europa está aumentando la inversión en defensa, porque la paz y la seguridad en Europa no se pueden dar por sentadas", ha recordado.

Qué es un 'muro de drones' y cómo afectaría a España

La iniciativa europea de desarrollar un 'muro de drones' se enmarca dentro del objetivo más amplio de la UE de reforzar su defensa aérea. Tal y como publicó el confidencial en un artículo en junio de 2024, el documento EUrologus (de los gobiernos de Grecia y Polonia), esboza la nueva iniciativa Escudo y Lanza, que se presenta como un 'paraguas' para integrar y coordinar los diferentes planes para defender el espacio aéreo europeo, entre los que se encuentran el "muro de drones", la guerra electrónica, los misiles de crucero hipersónicos y aviones de combate.

El 'muro de drones' consistiría en usar los vehículos no tripulados para vigilar los movimientos fronterizos a modo de defensa fronteriza desde Noruega hasta Polonia. Así, España también estaría protegida de ataques por parte de países hostiles con la OTAN.

El proyecto está aun en fase embrionaria, pero seis países de la OTAN respaldan el proyecto: Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia y Noruega.