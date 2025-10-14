El comentario de Trump a Meloni: "Es muy bonita. Si dices eso es el final de tu carrera política"

En mitad de un largo e inconexo discurso en el que Trump felicitó uno por uno a los líderes que asistieron a la cumbre celebrada en Sharm el Sheij (Egipto) para la firma de una declaración para la "paz" en la Franja de Gaza, describió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como "una joven hermosa".

Durante su discurso, Trump se giró y le preguntó a la primera ministra italiano: "¿No te importa que te llamen guapa, verdad?".

Comentario sobre Meloni

La reacción de Meloni no fue del todo visible, ya que la espalda de Trump bloqueaba las cámaras, pero se la pudo ver sonriendo antes de que él se girara para dirigirse a ella.

Mientras ella estaba detrás de él en el escenario, Trump hablaba frente a varios líderes mundiales en el escenario, con Meloni, la única líder femenina, detrás de él. Trump tuvo comentarios para todos los líderes, pero en concreto, el que le dedicó a Giorgia Meloni hacía referencia a su físico.

"Italia, tenemos a una mujer, una joven que es… no me permiten decirlo porque, por lo general, decirlo significa el fin de tu carrera política. Es una joven hermosa. Ahora bien, si usas la palabra "hermosa" en Estados Unidos para referirte a una mujer, significaría el fin de tu carrera política. Pero me arriesgaré. ¿Dónde está? Ahí está. No te importa que la llamen hermosa, ¿verdad? Porque lo eres. Muchas gracias por venir. Lo apreciamos. Quería estar aquí y es increíble. Y en Italia la respetan mucho. Es una política muy exitosa, muy exitosa", dijo Trump a Meloni.

Por su parte, la primera ministra italiana destacó el papel de los mediadores internacionales y elogió el trabajo de Donald Trump en la consecución del acuerdo. "Es un gran éxito de Donald Trump. Creo que tiene razón al decir que esto es un gran logro, y le deseamos que logre más, empezando por Ucrania", afirmó.

Trump señaló públicamente a Pedro Sánchez

Además, durante el repaso a los líderes asistentes, Trump se dirigió a Pedro Sánchez, para interpelarle también entre risas por sus públicas discrepancias por el gasto en defensa. ¿"Estáis ya trabajando en el tema del PIB? Nos acercaremos", ha señalado Trump, para acto seguido indicar España está haciendo "un trabajo fantástico".

Tras el final de la cumbre de paz a la que asistieron más de una veintena de líderes mundiales, Donald Trump afirmó que "la guerra de Gaza ha terminado", un hito que según sus propias palabras parecía "impensable" y que ha abierto la puerta a la "paz en Oriente Próximo".