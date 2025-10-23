Citan a Juana Rivas y su hijo mayor en el juicio contra Arcuri por maltrato

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha citado como testigos el próximo 26 de febrero a Juana Rivas y a su hijo mayor de edad en el proceso judicial que va a seguir por las denuncias por malos tratos a sus hijos contra Francesco Arcuri.

Juana declarará en Granada el 30 de octubre

ya que en este proceso son "personas perjudicadas".

Juana Rivas declarará el próximo 30 de octubre en sede judicial en la capital granadina investigada por supuesta sustracción de menores tras la estancia con ella del hijo menor desde Navidad hasta finales de julio en España.

El pasado 25 de julio, Juana Rivas entregó por orden judicial a su hijo menor, de 11 años, a su padre, quien tiene la custodia, tras permanecer siete meses en España y después de que la justicia española desestimase el último recurso de la española para retrasar la entrega.

Un día antes, la Audiencia de Granada ordenó investigar a Rivas por posible sustracción de menores, delito por el que ya fue condenada en 2018 y parcialmente indultada en 2021 por el Gobierno, y por el que deberá declarar el próximo 30 de octubre.

Periplo judicial desde 2017

Este largo periplo judicial se remonta al verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos del presunto maltrato de Arcuri. En aquel entonces sus hijos tenían 11 y 3 años; hoy el mayor de ellos, Gabriel, ya tiene 19.

Arcuri: "Hasta ahora la justicia siempre me ha dado la razón"

El italiano Francesco Arcuri ha asegurado que afronta tranquilo el proceso en el que se le acusa de maltrato físico y psicológico a sus hijos, ya que hasta ahora, la justicia "siempre" le ha dado "la razón".

Siempre la justicia me ha dado la razón, porque es la verdad

"Siempre la justicia me ha dado la razón, porque es la verdad", ha recalcado a la salida del Tribunal de Cagliari, tras la vista de este jueves en la que el juez estableció el calendario y ha decidido que Rivas y el hijo mayor declaren el próximo 26 de febrero.

Además, Arcuri, ha afirmado que afronta el procedimiento con una actitud tranquila porque es "una oportunidad para aclarar todo, para aclarar las falsas acusaciones". "La verdad va a salir", ha insistido el italiano.