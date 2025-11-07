El cierre del Gobierno de EEUU provoca miles de retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos del país

El cierre del Gobierno de Estados Unidos está empezando a causar serios problemas en los aeropuertos del país. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha anunciado que reducirá un 10% el número de vuelos en los principales aeropuertos debido a la falta de personal, sobre todo de controladores aéreos. Esta medida entra en vigor hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, y afectará tanto a vuelos nacionales como internacionales.

Afectados más de 4.000 vuelos al día

Según los datos oficiales, entre 4.000 y 4.500 vuelos diarios sufrirán retrasos o cancelaciones. De hecho, al menos 40 aeropuertos importantes, entre ellos los de Atlanta, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Miami, verán limitada su actividad. La FAA ha explicado que se trata de una medida temporal, y que el objetivo evitar riesgos en la seguridad aérea ante la escasez de personal.

El motivo

El problema tiene su origen en el cierre del Gobierno federal, que comenzó el 1 de octubre tras un desacuerdo político sobre el presupuesto. Desde entonces, unos 13.000 controladores aéreos y 50.000 inspectores de seguridad no están cobrando sus sueldos, lo que ha provocado ausencias y una gran sobrecarga de trabajo entre quienes siguen en activo.

Y si hay menos seguridad y menos "control aéreo", es lógico que tiene que haber menos vuelos. Por eso, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha señalado que la prioridad es mantener la seguridad:

No podemos permitir que el cansancio o la falta de supervisión provoquen un accidente. Reducir los vuelos es una decisión difícil, pero necesaria

Los recortes podrían ir a más

Las aerolíneas ya están ajustando sus horarios y se preparan para atender miles de consultas y reclamaciones de pasajeros afectados. Además, la FAA ha advertido que los recortes podrían aumentar si el cierre continúa: empezarán con un 4% menos de vuelos este viernes, subirán al 5% el sábado y llegarán al 10% la próxima semana si la situación no mejora.

Las bolsas ya reflejan preocupación: las acciones de las principales aerolíneas han bajado, y las empresas de carga aérea temen pérdidas por las interrupciones. Y a todo esto, se suma otro problema, el Día de Acción de Gracias, una de las fechas con más viajes del año. Es el próximo 27 de noviembre y si el conflicto no se resuelve pronto, podría haber un auténtico caos en los aeropuertos con miles de pasajeros atrapados y grandes retrasos en el transporte de mercancías.

Este cierre del Gobierno es uno de los más largos de la historia reciente, y está afectando al sistema aéreo, pero también a la economía. Mientras tanto, hay millones de viajeros y empresas que siguen pendientes de una solución que, por ahora, no parece cercana.