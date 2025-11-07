EEUU

El cierre del Gobierno de EEUU provoca miles de retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos del país

Más de 4.000 vuelos diarios sufrirán retrasos o cancelaciones y al menos 40 aeropuertos importantes, entre ellos los de Atlanta, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Miami, verán limitada su actividad.

Tomás Sanjuán

Madrid |

Foto de archivo de un vuelo de FedEx despega del Aeropuerto Logan, en Boston (Massachusetts), después de que se levantara la suspensión nacional de despegues impuesta por la Administración Federal de Aviación
Foto de archivo de un vuelo de FedEx despega del Aeropuerto Logan, en Boston (Massachusetts), después de que se levantara la suspensión nacional de despegues impuesta por la Administración Federal de Aviación | Agencia EFE

El cierre del Gobierno de Estados Unidos está empezando a causar serios problemas en los aeropuertos del país. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha anunciado que reducirá un 10% el número de vuelos en los principales aeropuertos debido a la falta de personal, sobre todo de controladores aéreos. Esta medida entra en vigor hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, y afectará tanto a vuelos nacionales como internacionales.

Afectados más de 4.000 vuelos al día

Según los datos oficiales, entre 4.000 y 4.500 vuelos diarios sufrirán retrasos o cancelaciones. De hecho, al menos 40 aeropuertos importantes, entre ellos los de Atlanta, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Miami, verán limitada su actividad. La FAA ha explicado que se trata de una medida temporal, y que el objetivo evitar riesgos en la seguridad aérea ante la escasez de personal.

El motivo

El problema tiene su origen en el cierre del Gobierno federal, que comenzó el 1 de octubre tras un desacuerdo político sobre el presupuesto. Desde entonces, unos 13.000 controladores aéreos y 50.000 inspectores de seguridad no están cobrando sus sueldos, lo que ha provocado ausencias y una gran sobrecarga de trabajo entre quienes siguen en activo.

Y si hay menos seguridad y menos "control aéreo", es lógico que tiene que haber menos vuelos. Por eso, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha señalado que la prioridad es mantener la seguridad:

No podemos permitir que el cansancio o la falta de supervisión provoquen un accidente. Reducir los vuelos es una decisión difícil, pero necesaria

Los recortes podrían ir a más

Las aerolíneas ya están ajustando sus horarios y se preparan para atender miles de consultas y reclamaciones de pasajeros afectados. Además, la FAA ha advertido que los recortes podrían aumentar si el cierre continúa: empezarán con un 4% menos de vuelos este viernes, subirán al 5% el sábado y llegarán al 10% la próxima semana si la situación no mejora.

Las bolsas ya reflejan preocupación: las acciones de las principales aerolíneas han bajado, y las empresas de carga aérea temen pérdidas por las interrupciones. Y a todo esto, se suma otro problema, el Día de Acción de Gracias, una de las fechas con más viajes del año. Es el próximo 27 de noviembre y si el conflicto no se resuelve pronto, podría haber un auténtico caos en los aeropuertos con miles de pasajeros atrapados y grandes retrasos en el transporte de mercancías.

Este cierre del Gobierno es uno de los más largos de la historia reciente, y está afectando al sistema aéreo, pero también a la economía. Mientras tanto, hay millones de viajeros y empresas que siguen pendientes de una solución que, por ahora, no parece cercana.

