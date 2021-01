China comienza a utilizar tests anales para detectar casos de Covid-19

China ha comenzado a extender el uso de tests anales para la detección de Covid-19 en casos de personas de alto riesgo debido a su mayor capacidad de rastreo frente a los exámenes nasales o de garganta. Según el doctor Li Togzeng, este tipo de tests tiene más precisión que el resto porque el coronavirus sobrevive más tiempo en el ano y los excrementos que en las fosas nasales y la garganta, ha explicado al diario chino 'The Global Times'.

Por ahora, según la televisión pública 'CCTV', estos tests solo se han llevado a cabo en barrios en cuarentena por casos confirmados y en algunas escuelas de Pekín, aunque algunos medios de comunicación chinos apuntan a que este método de detección será menos frecuente que el resto debido a su carácter invasivo. No obstante, se ha comenzado a realizar a turistas que procedentes del extranjero y huéspedes de hoteles. Las reacciones no se han hecho esperar y, según The Global Times, esta prueba no es más agradable que la nasal, por lo que se ha abierto el debate sobre el futuro de estos tests.

China impone un férreo control

Las autoridades del país han dado las alarmas al comenzar a aumentar de forma descontrolada los casos de coronavirus debido a las mutaciones de este como la cepa británica o la sudafricana, más contagiosas que la original. Frente a esto, se ha iniciado un plan de control para acabar con los nuevos casos y volver a la normalidad que habían podido recuperar. China ha resultado ser uno de los países con mejor control sobre la Covid al impulsar campañas de test masivos y confinar zonas afectadas, lo que se observa en que solamente han notificado 2 muertos desde mayo y que Wuhan, la ciudad donde surgió el virus, lleva meses sin contabilizar nuevos casos.