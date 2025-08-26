El chef José Andrés señala a Trump: "Los restaurantes cerrarán porque hay tropas armadas y agentes federales acosando a la gente"

La polémica entre Donald Trump y el reconocido chef español José Andrés ha vuelto a intensificarse tras las últimas medidas del expresidente respecto al despliegue militar y policial en Washington D.C. Todo comenzó con una publicación en la red social X, donde Trump aseguró que la capital era una ciudad en crisis, dominada por criminales, y defendió su decisión de desplegar tropas federales para "recuperar la seguridad".

Además, el expresidente afirmó que la actividad en los restaurantes ha aumentado y que la ciudad está experimentando un "boom" gracias a sus políticas. El cocinero entonces no dudó es exponer su visión de los hechos en respuesta al mensaje del republicano en las redes.

José Andrés defiende que Trump no ha comido fuera de la Casa Blanca

Sin embargo, José Andrés, quien vive en Washington D.C. desde hace 33 años y dirige varios negocios gastronómicos, respondió en su cuenta de X con contundencia, desmontando la narrativa oficial:

"Señor Presidente, entiendo su confusión... Durante todo su tiempo en Washington D.C., no ha comido ni una sola vez fuera de la Casa Blanca ni de su propio hotel. Llevo 33 años viviendo aquí, y es una mentira rotunda que la mitad de los restaurantes hayan cerrado por seguridad... pero los restaurantes cerrarán porque hay tropas armadas y agentes federales acosando a la gente... haciendo que la gente tenga miedo de salir.", expuso el chef.

El chef añadió que Estados Unidos necesita políticas que permitan a las pequeñas empresas prosperar y que toda la población, incluidos inmigrantes, pueda vivir y trabajar con dignidad. "La gente no debería temer a su gobierno; el gobierno debería respetar a su gente, no aterrorizarla."

Contexto de la disputa

La disputa entre el máximo mandatario estadounidense y el cocinero no es algo inusual. José Andrés canceló en 2015 un proyecto para abrir un restaurante en el hotel Trump de Washington D.C. tras declaraciones xenófobas del entonces candidato Trump. Desde entonces, ambos han protagonizado intercambios públicos y legales que han marcado una enemistad simbólica.

En agosto de 2025, Trump ordenó la federalización de la Policía Metropolitana de Washington y el despliegue de la Guardia Nacional para combatir el crimen, alegando un aumento de la delincuencia. Sin embargo reportes independientes señalan que los crímenes violentos están en su nivel más bajo en décadas, y que la presencia militarizada está afectando negativamente a la vida cotidiana y la economía local, en especial al sector servicios.

La comunidad gastronómica y empresarial de D.C. ha expresado su apoyo a Andrés, resaltando que la militarización genera miedo y disminuye la actividad comercial. Por ejemplo, restaurantes como el propio Minibar de José Andrés han visto afectados sus accesos y reservas.

A esta coyuntura se suma el hecho de que Trump le retiró a José Andrés la condición de copresidente del Consejo Presidencial de Deportes, Fitness y Nutrición en su primer día como presidente, en enero de 2025. Trump anunció la destitución de varios designados por la administración anterior, incluyendo a Andrés, argumentando que no estaban alineados con su visión de "Make America Great Again" ("Hacer a Estados Unidos grande otra vez").

Sin embargo, José Andrés aclaró en redes sociales que él ya había presentado su renuncia la semana anterior, ya que su mandato de dos años había finalizado.

Este nombramiento de José Andrés había sido realizado por el expresidente Joe Biden en marzo de 2022, y en enero de 2025 Andrés recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil de Estados Unidos. La destitución fue parte de una limpieza masiva de Trump de más de mil designados presidenciales de administraciones anteriores.

Un llamado a respetar la dignidad y la democracia

José Andrés ha subrayado que Washington D.C. es una ciudad habitada por unas 700,000 personas que merecen principios de respeto, democracia y dignidad. En contraste, la postura de Trump se percibe como una medida autoritaria que revierte la autonomía local y exacerba tensiones.

Esta polémica refleja la compleja batalla entre control federal y autonomía local, y entre visiones contrapuestas sobre cómo garantizar la seguridad y el bienestar en la capital estadounidense.