El conocido festival cervecero Oktoberfest de Múnich, que se celebra desde el pasado día 20, ha tenido que cerrar sus puertas durante la mañana de este miércoles debido a una explosión en un barrio residencial que se ha saldado con un muerto, así como por una amenaza de bomba. Por tanto, y para preservar la seguridad de los asistentes, se ha decidido clausurar el certamen hasta que se averigüe qué ha ocurrido.

El alcalde de la capital bávara, Dieter Reiter, ha confirmado que han recibido "una alerta de explosivos verificada", mientras que medios de comunicación locales como el 'Münchner Merkur', especulan con la posibilidad de que estos incidentes estén relacionados con la explosión y ruidos parecidos al de disparos que se han registrado al norte de la localidad y que han dejado al menos un muerto, así como una casa en llamas.

Por tanto, el recinto en torno a la Theresienwiese, donde popularmente se celebra la fiesta, estará cerrado hasta las 17:00 horas. "No podemos correr el riesgo de abrir el Oktoberfest", ha expresado Reiter en el consejo municipal.

Amenaza recibida

Tal y como ha expresado el primer edil, se ha recibido una misiva que se debe tomar muy en consideración, puesto que el Oktoberfest es un certamen que visitan miles de personas diariamente. Presuntamente, dicha carta tendría relación con lo ocurrido al norte de la ciudad. De hecho, se sospecha que el presunto autor de la emisiva sería el mismo responsable que el de los hechos que allí han ocurrido.

Por su parte, la Policía ha expresado en su perfil de la red social X que están investigando en "todas direcciones", del mismo modo uque están examinando las posibles conexiones con otros lugares de Múnich, como podría ser la Theresienwiese. Es por ello que "se retrasa la apertura del recinto ferial", han añadido en su perfil de X.

Otro dato a destacar es que cuando la Policía acudió a la vivienda incendiada encontraron distintas trampas explosivas, por lo que tuvieron que recurrir a las fuerzas especiales para su desactivación. De hecho, estos mismos efectivos han asegurado que la vivienda fue incendiada a propósito en el marco de una disputa familiar, algo que los medios aún no han confirmado.

Con todo, aún se da por desaparecida a una persona, aunque esta no representa un peligro contra la población, según ha detallado la Policía.