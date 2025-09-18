Celia Villalobos: "Gaza era un país vivo y moderno, llegó Hamás y se lo cargaron entre todos"

Celia Villalobos ha asegurado cómo, en su opinión, la Franja de Gaza vivía una realidad muy diferente antes de la llegada del movimiento islamista Hamás. “Vi en una televisión unas imágenes de Gaza de tres años antes de Hamás. Era un país vivo, un país donde la gente estaba en la calle. Sí, eran musulmanes y practicaban su religión, pero era un país moderno como tal. La gente trabajaba, y eso a un grupo terrorista no le va bien”.

Para la exministra, la irrupción del grupo islamista ha supuesto la destrucción de aquel modelo de convivencia y desarrollo: “Hamás se lo cargó entre todos”.

Preocupación por los desplazados y las fronteras cerradas

Durante su intervención, Villalobos también expresó su inquietud por el futuro inmediato de los desplazados palestinos. “Me preocupa que las fronteras del resto de los países árabes estén cerradas a cal y canto. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué se supone que van a hacer?”.

En este sentido, ha reclamado mayor implicación por parte de Europa y de las instituciones comunitarias. Y manda un mensaje al presidente del Gobierno: “Me interesa mucho que Europa, y ya el señor Sánchez también, se preocupe un poco de esto, ya no solamente de lo que está pasando hoy en Gaza, que es salvaje”.

Las palabras de Villalobos llegan en un momento en que el conflicto amenaza con extenderse. El Ejército de Israel ordenó este jueves la evacuación de tres aldeas en el sur de Líbano (Mais al Jabal, Kfar Tibnit y Dibbin) con la advertencia de que bombardeará en breve instalaciones de Hizbulá.

Según Avichay Adraee, portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, la milicia chií estaría intentando “reconstruir sus actividades” en la zona. La población civil ha recibido instrucciones urgentes de abandonar edificios marcados como objetivos militares y alejarse al menos 500 metros, bajo la advertencia de que permanecer allí “les pone en riesgo”.