La UE celebra la decisión de Hamás de liberar a los rehenes, pero insiste en la solución de los dos Estados

Los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeos, UrsulavonderLeyen y António Costa, han aplaudido la disposición de la banda terrorista islamista Hamás de liberar a los rehenes israelíes, dando así cumplimiento a uno de los 20 puntos del plan que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso el pasado lunes.

En el caso de la presidenta de la Comisión Europea, ha publicado un mensaje en su perfil de X en el que ha expresado que "la disposición tomada por Hamás" es "alentadora". Asimismo, ha llamado a "aprovechar este momento" en el que el alto al fuego y la liberación de los rehenes "están a nuestro alcance". Del mismo modo, ha reiterado que Europa apoyará todas las medidas encaminadas a aliviar el "sufrimiento de los civiles", así como ha reiterado que solo hay una solución viable para la paz "la solución de dos Estados".

Por su parte, el presidente del Consejo ha señalado que la contestación de Hamás es un "importante paso adelante". "La paz en Gaza podría finalmente estar al alcance", ha añadido. No obstante, ha condicionado el cese de las hostilidades a "la liberación de los rehenes, un alto el fuego y un acceso humanitario sin trabas". Por eso mismo, ha instado a todas las partes a actuar con "urgencia y responsabilidad". Al igual que Von der Leyen, ha reiterado que la UE apoyará los esfuerzos en "pos de una paz justa y duradera", así como "una solución de dos Estados".

El plan de Trump y la respuesta de Hamás

El presidente de los Estados Unidos presentó el pasado lunes un plan que incluye 20 medidas, entre las que se encuentran el fin de la guerra, la liberación de los rehenes, la desmilitarización de la Franja y la formación de un Gobierno de transición que estaría liderado por el ex primer ministro británico Tony Blair y el propio Trump. Dicho acuerdo habría sido incluso firmado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con la salvedad de la negociación sobre la creación de un posible Estado palestino.

El pasado viernes, cuando habían pasado solo cuatro días desde la presentación del tratado. Trump, a través de su red social Truth Social, le advirtió a la banda terrorista que disponía hasta las 18:00 horas del domingo de Washington para emitir una respuesta al respecto. La respuesta de Hamás no se hizo esperar y anunció que liberaría a los rehenes israelíes, aunque no ha confirmado que haya aceptado el resto de medidas del plan.