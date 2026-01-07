Carmen Morodo opina sobre Trump: "La UE se enfrenta a un actor que juega sin reglas"

La tertulia de Más de uno ha analizado el comunicado conjunto de los principales países de la Unión Europea en respuesta a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca, al que el presidente de Estados Unidos ha llegado a plantear anexionar, comprar o incluso ocupar por la fuerza. Trump ha justificado su posición apelando al valor estratégico clave de la isla y al supuesto dominio de barcos chinos y rusos en la zona.
Para la periodista de La Razón, Carmen Morodo, el comunicado europeo se queda en una mera "retórica". A su juicio, la Unión Europea carece de instrumentos reales para exigir, advertir o presionar a Estados Unidos, una debilidad que Trump conoce perfectamente y explota. "Trump lo que ha hecho en Venezuela es dejar claro que hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere", ha señalado.
Morodo ha subrayado que las amenazas del expresidente estadounidense han dejado de ser simples declaraciones para convertirse en hechos que ya se están poniendo en marcha. En este contexto, "la Unión Europea se enfrenta a un actor que juega sin reglas" y con un coste prácticamente inexistente en su ámbito interno.
Además, ha advertido de que Trump es consciente de que no existe ningún actor capaz de enfrentarse militarmente a Estados Unidos, lo que refuerza su margen de maniobra. Ha recordado que, en el anterior orden mundial, cualquier necesidad de reforzar la defensa en el Ártico se habría abordado mediante una acción conjunta de los miembros de la OTAN, consensuando un plan con Estados Unidos.
De cara a los próximos días, la periodista no descarta que Washington lance algún guiño para ganarse a parte de la escasa población groenlandesa, cuyas aspiraciones actuales pasan por lograr una mayor autonomía respecto a Dinamarca. No obstante, ha advertido de que, si Donald Trump considera necesaria una acción militar por resultar sencilla, la llevará a cabo sin encontrar resistencia efectiva.