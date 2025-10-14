Carlos Alsina, Rubén Amón y Pilar Velasco señalan lo que menos les gusta de Trump: "Su frivolidad"

La forma de comportarse del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma del tratado de paz en Egipto ha sido de lo más comentado. El líder estadounidense se colocó en medio de un escenario mientras los líderes asistentes a la firma pasaban a saludarle y mantenían un breve intercambio de palabras. Además, en su discurso, se dirigió uno a uno a los líderes allí presentes.

El periodista Paco Marhuenda ha defendido esta actitud del magnate, mientras que Marta García Aller y Carlos Alsina le han calificado de "excéntrico" y Rubén Amón ha tildado de "degradante" el comentario sobre el físico de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En este contexto, Marhuenda se ha preguntado: "¿Exactamente qué no nos gusta de Trump?", a lo que Alsina ha respondido tajante: "Su frivolidad".

"Su frivolidad y que no reconociera el resultado de las urnas cuando perdió", ha señalado el presentador de Más de uno. Por su parte, Rubén Amón ha criticado su "actitud ante la prensa, los jueces y las instituciones" o el indulto a los asaltantes del Capitolio, por ejemplo.

Italia, tenemos a una mujer, una joven que es... decirlo significa el fin de tu carrera política

Asimismo, han reprochado el comentario que hizo el presidente estadounidense sobre el físico de la primera ministra italiana Gioriga Meloni, a la que calificó como "una joven hermosa". Después, durante su discurso, le preguntó "¿no te importa que te llamen guapa, verdad?" "Italia, tenemos a una mujer, una joven que es… no me permiten decirlo porque, por lo general, decirlo significa el fin de tu carrera política..." añadió.

En este contexto, Carlos Alsina ha puesto de ejemplo, lo que se diría en España si Pedro Sánchez actuara así. "No te imaginas a Sánchez antes de una conferencia de presidentes autonómicos diciendo "voy a ir uno por uno: a ver, dónde está el andaluz, Juanma qué alto eres".

Excéntrico hasta la médula

Al igual que tampoco sería propio que Sánchez dijera, cosa que Trump ha hecho, "yo odio a todos mis adversarios políticos". El argumento para defenderlo que ha empleado Paco Marhuenda es que es el presidente que han elegido los ciudadanos, si bien, Alsina le ha reprochado que "son cosas que se pueden criticar perfectamente", aunque nadie niega el éxito que ha tenido Donald Trump en el plan de paz para Gaza.

Marta García Aller, por su parte, ha calificado el "show" de ayer de "exitoso, sin duda", pero no "elocuente" y ha catalogado a Trump de "excéntrico hasta la médula", algo que no puede entenderse sin recordar que durante 19 años dirigió Miss Universo y las polémicas que eso derivó.