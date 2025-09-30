Carlos Alsina resume en dos puntos las 20 medidas del plan de Trump para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado un plan para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza que prevé un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes en un plazo de 72 horas.

A cambio, según recoge la propuesta, una vez sean liberados todos los rehenes, Israel liberaría a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023, "incluidas todas las mujeres y los niños detenidos en ese contexto".

Veinte medidas que se resumen en dos

La propuesta consta de veinte medidas que Carlos Alsina ha resumido en 'Más de uno' en dos: "Que Hamás se rinda y que Estados Unidos se ocupe de gestionar la Franja hasta nueva orden". Destaca Alsina el punto 18 del escrito en el que se abre al reconocimiento de una estado palestino.

Concretamente, dice el documento que "conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras aceptar la propuesta, ha hecho hincapié en negar que haya aceptado la creación de un estado palestino.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 66.000 palestinos muertos y más de 168.300 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.