Carlos Alsina, sobre Donald Trump: "¿A ti te parece que es empático un presidente que dice que odia a sus adversarios?"

Carlos Alsina ha cargado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su forma de comportarse durante la firma del tratado de paz para Gaza en Egipto. El presidente estadounidense, por ejemplo, realizó comentarios sobre el físico de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la que se refirió como "una mujer joven y guapa".

En este contexto, Paco Marhuenda se ha preguntado si "sabemos si a Meloni le ha molestado", y ha comentado que hay que tener empatía, momento que Carlos Alsina ha aprovechado para cargar contra Trump: "¿A ti te parece que es empático un presidente que dice que odia a sus adversarios?"

Uno de los argumentos que ha usado Marhuenda es que Trump es el presidente elegido por los ciudadanos. Si bien Alsina le ha preguntado que si se imagina que si Sánchez, por ejemplo, dijera "yo odio a mis adversarios políticos", se le defendería con "bueno, pero como le han elegido los ciudadanos...". "No, son cosas que se pueden criticar perfectamente", ha señalado el presentador de Más de uno.

No te imaginas a Sánchez antes de una conferencia de presidentes autonómicos diciendo 'voy a ir uno por uno'

Seguidamente, Alsina ha puesto de ejemplo qué pasaría si hubiera sido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el que hubiera dicho el comentario a Meloni, y lo que se habría dicho hoy en España. "No te imaginas a Sánchez antes de una conferencia de presidentes autonómicos diciendo 'voy a ir uno por uno: dónde está el andaluz, Juanma qué alto eres'", con tono de burla como el empleado por Trump.

Durante su discurso, el mandatario estadounidense se digirió, entre otros, al presidente español para recordarle el aumento del gasto en defensa. Entre risas, dijo: "A ver... ¿Dónde está España?" Mientras buscaba a Pedro Sánchez. Tras encontrarle le preguntó: "¿Estáis ya trabajando en el tema del PIB? Bueno, nos acercaremos. Estáis haciendo un fantástico trabajo"

Asimismo, aunque ha reconocido que nadie "en esta mesa ha negado el éxito de Donald Trump en el plan", la realidad es que "está fuera de todos los estándares por su propia trayectoria". Por ejemplo, ha recordado que ningún otro presidente o jefe de Estado ha presentado un concurso de televisión, algo que Trump sí ha hecho.

Marhuenda, que ha seguido en su defensa de Donald Trump, se ha preguntado qué es lo que no gusta de Donald Trump, a lo que Alsina, contundente, ha respondido: "A mí no me gusta su frivolidad y que no reconociera el resultado de las urnas cuando perdió".