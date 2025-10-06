Carlos Alsina destaca lo "más relevante" del plan de Donald Trump: "Quién gobierna en Gaza"

Israel y Hamás tienen previsto mantener este lunes reuniones indirectas en Egipto para abordar el plan de Trump, que ha recibido el visto bueno inicial de ambas partes, si bien también han planteado diversas consideraciones que se espera que puedan ser abordadas en estos contactos.

El tema se ha abordado ampliamente en la tertulia de Más de uno donde Carlos Alsina se ha referido a que "lo más relevante del plan, no para ahora mismo, sino a medio plazo, es quién gobierna en Gaza". Explica Alsina que "a Hamás se le ha hecho una oferta que es muy difícil rechazar", como es que de los 300 condenados a cadena perpetua que tienen en cárceles israelíes, se van a soltara 250.

Explica Alsina que esta oferta hay que entenderla desde el punto de vista de la opinión pública a la que se dirige Hamás, ya que tienen la oportunidad de recuperar a 250 de sus militantes que de otra manera se van a pudrir en las cárceles israelíes.

El director de 'Más de uno' supone que este elemento tiene mucha repercusión interna dentro de Gaza y señala que "el plan dice que Hamás tiene que renunciar a gobernar Gaza, no solo que tiene que desarmarse, sino que tiene que desaparecer de la administración de Gaza para que haya un gobierno tecnocrático palestino".

"Esta es", concluye Alsina, "la parte más complicada de ejecutar, que es ver a Hamás abandonando toda su capacidad, todo su poder sobre la población de Gaza, todo su armamento".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.