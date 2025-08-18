El camino a la paz pasa por Washington: Zelenski y Trump se reúnen para desbloquear la negociación

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su empeño por convertirse en el árbitro internacional, recibe en Washington a la delegación encabezada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, con la intención de desbloquear la enrocada negociación entre Ucrania y Rusia, que impide que ambos países alcancen una paz duradera.

Todo esto ocurre después de que el pasado viernes, Trump se reuniese con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska y no lograse grandes avances en lo que ha sido retratado por los analistas como el inicio del aperturismo ruso. Ambos mandatarios se emplazaron a un segundo encuentro, pero Putin deslizó que esperaba que fuese en Moscú. Según han publicado distintos medios, el líder ruso habría propuesto la anexión de Crimea y Donetsk de forma definitiva, algo que Zelenski no piensa aceptar.

De hecho, la reunión estuvo marcada por las constantes reivindicaciones del presidente ucraniano, que reclamaba que no se negociase sobre Ucrania sin ella. Por eso mismo ahora llega su turno, se volverá a sentar en el Despacho Oval, como ya hiciera el pasado mes de febrero, en un encuentro que no fue como esperaba, puesto que Trump llegó a espetarle que estaba jugando con la posibilidad de provocar una Tercera Guerra Mundial.

Recoger el testigo de Alaska

Esta nueva reunión en suelo estadounidense espera mejorar los resultados obtenidos en la cumbre de Alaska, a la que Trump llegó con las medidas defensivas activadas, ya que en la previa había manifestado que impondría "severas consecuencias" a Rusia si no ponía de su parte en la negociación. Además, como gesto de buena voluntad, había levantado de manera provisional las sanciones a Rusia.

Pero lo cierto es que pese a que, a la postre, calificase el encuentro como "extremadamente productivo", la realidad es que no se llegaron a grandes avances. Y no será porque Trump no llegaba con los deberes hechos, ya que antes de la reunión informó a líderes europeos de que no trataría la renuncia de Ucrania a territorios conquistados por Rusia y sí daría preferencia al alto el fuego, las garantías de seguridad para el país ucraniano y la posible aplicación de sanciones secundarias.

Con todo, las palabras del presidente Trump al cabo de la cumbre de Alaska en las que aseguraba que quedaban "algunos" asuntos "sin resolver", pero que "uno es probablemente el más importante", parece apuntar a que ambas reuniones están destinadas a una tercera en la que las tres partes se tendrán que encontrar sobre la mesa para negociar de tú a tú y sin intermediarios.