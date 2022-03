Borrell califica la ofensiva rusa en Mariúpol como crimen de guerra

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que Rusia está cometiendo muchos crímenes de guerra y que Moscú se está saltando todas las reglas de la guerra. "Lo que sucede en Mariúpol es un masivo crimen de guerra, destruyendo todo, bombardeando y matando de forma indiscriminada", ha declarado a su llegada a la reunión de ministros Exteriores de la UE.

Borrell ha abierto la puerta a seguir tomando duras represalias y sanciones y apunta directamente al sector energético ruso. No ha querido avanzar ninguna restricción, pero sí que ha indicado que se iba a poner sobre la mesa el embargo al petróleo ruso.

Dudas sobre el embargo al petróleo

A su llegada al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores algunos de los protagonistas han hecho declaraciones sobre el posible embargo al petróleo ruso que se va a tratar en la reunión. Gabrielus Landsbergis, ministro lituano, ha pedido un esfuerzo a los Veintisiete para mantener las sanciones a Rusia.

Por su parte, el ministro irlandés Simon Coveney, ha declarado que están abiertos a ello. "A la vista del nivel de destrucción, es difícil pensar que no debemos movernos al sector energético e interrumpir el comercio normal", subrayó. Decisión que también apoya el Ministro de Exteriores danés, Jeppe Koffod, que ha dejado claro que apoyarán las "sanciones más duras" posibles.

En Alemania, sin embargo, no las tienen todas consigo y son reticentes a aplicar este embargo al petróleo ruso. "Hay que poder mantener las sanciones en el tiempo. No servirán de nada si en tres semanas descubrimos que no tenemos más que unos días de electricidad en Alemania y que se deben revertir las sanciones", declaró hace unos días la jefa de la Ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock.

Estados Unidos y Reino Unido ya han adoptado esa medida.