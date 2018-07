Bélgica da "por terminada" la operación antiterrorista contra yihadistas con 13 detenidos

En las operaciones fallecieron dos sospechosos de terrorismo que regresaron recientemente de Siria. Un tercero, que [[LINK:INTERNO||||||resultó herido en el asalto a una vivienda en el centro de Verviers fue detenido]]. El portavoz de ese órgano, Eric van der Sypt, señaló en conferencia de prensa que la Policía federal y las unidades antiterroristas "realizaron en la tarde del jueves 12 intervenciones" en diferentes ciudades del país. "No puedo confirmar más, pero sí, su objetivo era matar a policías en las comisarías o en otros lugares... Tenían planes concretos para atentar contra la Policía", agregó van der Sypt, que también indicó que por el momento no pueden comunicar las identidades de los detenidos.

Sí precisó que "la mayor parte de los detenidos son de nacionalidad belga", y que podrán ampliar las informaciones en los próximos días. Asimismo señaló que la Fiscalía planea pedir a Francia la extradición de dos sospechosos detenidos en Francia, pero declinó dar más detalles, aunque sí precisó que "esta operación no tiene nada que ver con las investigaciones en París", en relación con los atentados de la semana pasada en la capital gala.

"Estamos muy contentos por que no se haya producido ninguna baja entre la Policía ni tampoco entra la población civil, agregó el portavoz. Wertz insistió en que "no hay un vínculo establecido" con los sucesos de París, en los que 17 personas fueron asesinadas, mientras que van der Sypt indicó que "la investigación comenzó antes de los tentados parisinos". La operación antiterrorista que Bélgica desplegó el jueves por la noche en varias ciudades del país y que se ha dado por concluida esta mañana acabó con la muerte de dos sospechosos yihadistas y la detención de un tercero, herido durante el operativo, así como con la incautación de armamento y el arresto de otra decena de personas en diferentes lugares.

"La investigación continúa y demostrará si hemos podido encontrar todos los vínculos o no", agregó el portavoz de la Fiscalía federal. Wertz añadió que las autoridades "aún investigan la identidad de los dos fallecidos" en la operación realizada el jueves en Verviers (Valonia). "Hemos detenido a una serie de personas, pero no puedo decir que se ha detenido a todas las personas que formaban parte de esa célula terrorista", agregó van der Sypt, que especificó que "era un grupo presente en territorio belga", aunque no descartó que pudieran tener conexiones con otros grupos terroristas, como Al Qaeda.

La mayoría de las comisarías de Bruselas aumentaron la protección y prohibieron el acceso a las calles próximas a vehículos. La cadena de televisión RTL afirmó que [[LINK:INTERNO||||||una comisaría de Bruselas fue efectivamente evacuada tras recibir una amenaza de bomba]], que finalmente resultó ser falsa. De acuerdo con otras fuentes, en una segunda operación efectuada anoche en Verviers, en la provincia de Lieja, las fuerzas de seguridad se incautaron de cuatro fusiles Kalachnikov, de material para fabricar bombas y hallaron en la vivienda uniformes de la Policía. Los sospechosos habían disparado durante largos minutos contra las fuerzas del orden con armas automáticas y de guerra, dijo el jueves la Fiscalía federal.