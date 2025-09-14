Basel Aadra, ganador de un premio Óscar, denuncia que el Ejército israelí ha asaltado su casa

El periodista y activista palestino Basel Adra ha denunciado que efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han accedido a su domicilio ubicado en At Tuwani (Cisjordania) después de ser agredido por colonos israelíes, cuando se encontraba con sus familiares y otros activistas. Adra fue premiado con un Óscar por su documental 'No other Land'.

Tal y como ha detallado Adra en la CNN, todo habría ocurrido durante la tarde del sábado, cuando un grupo de colonos procedentes del asentamiento de HavatMa'on entraron en el olivar familiar: "En el momento del ataque, la policía y el ejército llegaron, pero no actuaron para detener la violencia. Una activista que nos acompañaba fue perseguida y golpeada en el suelo mientras los soldados observaban sin intervenir". Adra también ha informado de que dos de sus hermanos y un primo también resultaron heridos después de enfrentarse con los asaltantes.

Al asalto de los colonos le seguiría el de los militares, según ha explicado Adra, quienes procedieron a la inspección de la casa que se alargó cerca de 20 minutos, así como el teléfono móvil de su esposa. "Hemos denunciado en repetidas ocasiones a estos mismos colonos por dejar pastar sus rebaños en nuestros olivares, pero la policía nunca actúa", ha añadido.

No other Land

El documental, del que Adra es codirector, retrata el desplazamiento forzado de palestinos de la zona de Masafer Yatta (Cisjordania). Desde que se les entregase este premio, los creadores han sufrido el hostigamiento de las autoridades israelíes, que el pasado mes de marzo llegaron a detener a Hamdan Ballal, otro de los codirectores.