El bar de los alpes suizos donde murieron 40 personas llevaba cinco años sin someterse a un control de seguridad

El alcalde de la localidad suiza de Crans Montana, donde ocurrió el trágico incendio que se llevó la vida de 40 personas, ha confirmado este martes que el bar en el que se produjo el incidente no se había sometido a ningún control de seguridad desde el año 2019. En una conferencia de prensa, Nicolas Féraud reconoció que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, que establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos.

La mayoría de las víctimas del incendio que arrasó el bar Le Constellation en la madrugada del 1 de enero eran adolescentes. Ahora las autoridades suizas tratan de esclarecer cómo pudo producirse la tragedia.

"Estamos profundamente apenados. No teníamos constancia de que no se hubieran realizado las inspecciones", declaró el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Feraud, al ser preguntado por la ausencia de controles contra incendios entre 2020 y 2025 en el establecimiento, situado en el cantón de Valais.

No teníamos constancia de que no se hubieran realizado las inspecciones

Los fiscales han señalado que el fuego, que se propagó rápidamente en la madrugada del 1 de enero, probablemente fue causado por bengalas de celebración que prendieron el techo del sótano del bar, el cual estaba cubierto por un material de espuma utilizado como aislante acústico.

Las alarmas antiincendios no eran necesarias debido al tamaño del local

Feraud explicó que las inspecciones contra incendios deben realizarse anualmente en los bares de la localidad y que la última, en 2019, en 'Le Constellation' había sido favorable. En aquel momento, la espuma insonorizante del techo se consideró aceptable y no se exigía una alarma contra incendios debido al tamaño del local, añadió. "Nunca se realizaron controles sobre esta espuma insonorizante. Nuestros agentes de seguridad no lo consideraron necesario", reconoció Feraud.

Prohibidas las bengalas en locales

El alcalde anunció que las bengalas de celebración han quedado prohibidas en el interior de los locales del municipio. Las autoridades investigan a las dos personas responsables del bar por la presunta comisión de delitos que incluyen homicidio por imprudencia. El domingo, la policía indicó que, por el momento, no concurren circunstancias para su detención y que no existe riesgo de fuga. Feraud confirmó además que las autoridades han cerrado otro local gestionado por los mismos responsables del bar incendiado.