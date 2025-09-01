INCIDENTE EN SU AVIÓN

El avión de Von der Leyen sufre una presunta interferencia rusa en el GPS que le obliga a aterrizar de emergencia en Bulgaria

El aparato se vio privado de las ayudas electrónicas de navegación cuando se aproximaba al aeropuerto de la ciudad búlgara de Plovdiv lo que le obligó a servirse de mapas tradicionales para aterrizar.

Madrid |

Von der Leyen visió ayer la frontera polaco- bielorusa | EFE/EPA/ARTUR RESZKO

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido blanco de una supuesta interferencia rusa que ha desactivado los servicios de navegación GPS cuando se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro.

Según ha adelantado el 'Financial Times' y ha podido confirmar Europa Press, las autoridades búlgaras han informado a Bruselas de que sospechan que esta flagrante interferencia fue perpetrada por Rusia.

"Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta, quien ha recalcado que "este incidente subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta" a los Estados miembro que lindan con Rusia y Bielorrusia.

"Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania", ha remachado.

