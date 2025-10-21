Las autoridades estiman en 88 millones de euros el valor de las joyas robadas en el Louvre

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha anunciado este martes que el valor estimado de las joyas robadas del Museo del Louvre en la capital francesa durante el fin de semana asciende a 88 millones de euros, según la valoración estimada de la propia galería.

"Esta suma es ciertamente espectacular, pero debemos recordar que este daño es económico y que no es en absoluto comparable al daño histórico causado por este robo", ha declarado durante una entrevista con la emisora francesa RTL. "Los criminales no ganarían 88 millones de euros si tuvieran la pésima idea de fundir las joyas", por lo que espera que "lo piensen y no destruyan estas joyas sin motivo alguno".

Horas antes de estas declaraciones, la ministra de Cultura, Rachida Dati, había anunciado que las medidas de seguridad del museo "funcionaron" pese al robo, aunque ha reconocido que lo ocurrido ha supuesto "una herida" para el país, su historia y su cultura. "¿Fallaron los dispositivos de seguridad en el Museo del Louvre? No, es una realidad. Los dispositivos de seguridad funcionaron", apuntó durante una sesión de control en la Asamblea Nacional.

Transparencia en las investigaciones

Dati, que también aspira a ser alcaldesa de París, ha prometido "transparencia" para llegar al fondo de lo ocurrido, a la espera también de que avancen las pesquisas policiales y judiciales. Aunque por el momento las autoridades no han desvelado pistas concretas sobre los autores, más allá de confirmar que perdieron en su huida varios objetos, incluida la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

El robo se produjo el domingo poco después de la apertura de las puertas del museo, lo que obligó al desalojo de todos los visitantes. El comando que atracó el museo, formado por cuatro ladrones, se hizo con las siguientes piezas: