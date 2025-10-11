SUCESOS

Las autoridades estadounidenses confirman que no hay supervivientes tras la explosión en una fábrica de Tennessee

Por el momento no se ha proporcionado una cifra exacta de fallecidos, dado que las autoridades se encuentran identificando los restos de las víctimas

Varios muertos y al menos 19 desaparecidos tras un explosión en una fábrica de bombas en EEUU

Aurora Molina | Agencias

Madrid |

Vehículos oficiales de la Policía de Tennessee (Estados Unidos)
Vehículos oficiales de la Policía de Tennessee (Estados Unidos) | EUROPA PRESS

Estados Unidos ha confirmado que no hay supervivientes tras la explosión registrada este viernes en una fábrica de explosivos ubicada cerca de la localidad de McEwen, en Tennessee. Así lo ha anunciado Chris Davis, el sheriff del condado de Humphreys en una rueda de prensa.

El sheriff no ha proporcionado una cifra exacta de fallecidos, aunque asegura que se encuentran "en un proceso de identificación de restos" y asumen que todas las personas desaparecidas "han fallecido" por lo ocurrido en las instalaciones de la empresa Accurate Energetic Systems.

Continúa la investigación de lo ocurrido

Respecto a la causa de la explosión, el sheriff ha apuntado que continúa la investigación de los hechos y asegura que no se puede descartar que haya sido un delito. "Podemos tardar días, semanas o meses" en averiguar lo ocurrido.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que también se encuentra trabajando en el lugar, ha señalado que en estos momentos hay especialistas en explosivos cualificados y artificieros trabajando para que la zona sea segura.

"En una situación así, los explosivos son sometidos a calor, onda expansiva, presión... así que pueden cambiar y actuar de forma diferente a la que conocemos", ha advertido Guy McCormick, uno de los agentes de la oficina.

La explosión ocurrió antes de las 8.00 horas de la mañana del viernes y las imágenes por satélites muestran solo escombros en el lugar donde antes estaba la fábrica. Las autoridades han pedido a la población evitar la zona, pero aseguran que no hay peligro. En cualquier caso, han instado a quien encuentre restos que pudieran proceder de la fábrica a avisar de inmediato a la oficina del sheriff.

