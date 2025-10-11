Las autoridades estadounidenses confirman que no hay supervivientes tras la explosión en una fábrica de Tennessee

Estados Unidos ha confirmado que no hay supervivientes tras la explosión registrada este viernes en una fábrica de explosivos ubicada cerca de la localidad de McEwen, en Tennessee. Así lo ha anunciado Chris Davis, el sheriff del condado de Humphreys en una rueda de prensa.

El sheriff no ha proporcionado una cifra exacta de fallecidos, aunque asegura que se encuentran "en un proceso de identificación de restos" y asumen que todas las personas desaparecidas "han fallecido" por lo ocurrido en las instalaciones de la empresa Accurate Energetic Systems.

Continúa la investigación de lo ocurrido

Respecto a la causa de la explosión, el sheriff ha apuntado que continúa la investigación de los hechos y asegura que no se puede descartar que haya sido un delito. "Podemos tardar días, semanas o meses" en averiguar lo ocurrido.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que también se encuentra trabajando en el lugar, ha señalado que en estos momentos hay especialistas en explosivos cualificados y artificieros trabajando para que la zona sea segura.

"En una situación así, los explosivos son sometidos a calor, onda expansiva, presión... así que pueden cambiar y actuar de forma diferente a la que conocemos", ha advertido Guy McCormick, uno de los agentes de la oficina.

La explosión ocurrió antes de las 8.00 horas de la mañana del viernes y las imágenes por satélites muestran solo escombros en el lugar donde antes estaba la fábrica. Las autoridades han pedido a la población evitar la zona, pero aseguran que no hay peligro. En cualquier caso, han instado a quien encuentre restos que pudieran proceder de la fábrica a avisar de inmediato a la oficina del sheriff.