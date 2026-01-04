Las autoridades abren una investigación penal por homicidio negligente contra los dueños del bar de Suiza

La Policía Suiza ha informado de que han identificado a otras 16 víctimas mortales del incendio en el bar Le Constellation, en el municipio de Crans-Montana, que dejó 40 muertos y 119 heridos. En el comunicado, la Policía añade que los cuerpos han sido devueltos a las familias.

En total ya son 24 personas identificadas, la mayoría suizas, aunque también hay personas de Italia, Rumanía, Francia y Turquía. En las labores de identificación están trabajando la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal de Suiza.

En concreto, de momento se sabe que son cuatro mujeres suizas de 18 años, dos jóvenes de 15 y 14 años, y seis hombres suizos de 31, 20, 18, 17 y dos jóvenes de 16 años. También han sido identificados dos italianos de 16 años, un joven de 16 años con doble nacionalidad (Italia y Emiratos Árabes Unidos), un rumano de 18 años, un francés de 39 años y un joven turco de 18 años.

Por el momento, el número de fallecidos, que desde los primeros instantes se cifró en 40, no ha aumentado, a pesar de que hay heridos que están en estado crítico debido a las quemaduras. La Policía Cantonal del Valais publicará cualquier nueva información tan pronto como esté disponible.

Investigación penal por homicidio negligente contra los dueños del bar

En cuanto a los dirigentes del bar, las autoridades judiciales han abierto una investigación penal por homicidio negligente. "Están acusados de homicidio negligente, lesiones corporales negligentes e incendio por negligencia", ha señalado la Fiscalía de Valois en un comunicado en el que destacan que se aplica el principio de presunción de inocencia.

El ministro de Justicia y Policía, Beat Jans, ha asegurado que el país está sumido en una "profunda tristeza" y "conmoción" tras lo sucedido. Además, ha agradecido la "gran labor" de los trabajadores y ha agradecido las muestras de solidaridad llegadas desde el extranjero.

Según el ministro, la máxima prioridad es la completa identificación de las víctimas y ha subrayado que no notificarán ninguna muerte de la que no estén seguros al 1005. Sobre las causas, Jans ha indicado que están revisando la normativa de seguridad contra incendios y que la investigación esclarecerá quién fue el responsable.

La investigación se centra en la espuma insonorizarte

Por el momento, gracias a las fotografías y los testimonios, se ha sabido que la primera chispa se originó a partir de una luz de bengala adherida a una botella de champán, pero no es lo único que explica la violencia y rapidez en la propagación del fuego. Así las cosas, la atención está puesta en las espumas acústicas, que tienen que ser de tipo ignífugo para que el fuego ni se inflame ni se propague.

La investigación se centrará en los trabajos realizados en el local y las condiciones en las que se colocó la espuma insonorizante en la segunda mitad de 2015, cuando se realizó una renovación general, según muestran fotografías publicadas hoy por el diario La Tribune de Genève y que provienen de una antigua página de Facebook de este negocio.